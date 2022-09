Funcionaris de Justícia es concentren per a exigir a Bravo que "aplique ja la carrera professional"

En eixe sentit, el portaveu José Vicente Cabo, en nom de tots els sindicats convocants -STAJ CCOO, UGT, Intesindical- ha recordat que hi havia uns acords firmats de 2016 sobre retribucions i que incloïen a més el compromís d'implantar a la Comunitat Valenciana la carrera professional per a poder engegar la nova Oficina Judicial. "Però aquests compromisos no s'han complit", ha lamentat.

En eixe sentit, ha assenyalat que fa tres anys se'ls va prometre que els anaven a pagar el cent per cent de la carrera professional que cobra el personal del Consell i "no obstant açò han passat eixos tres anys i no han pagat a més amb la descaradura de dir-nos que una vegada passades les eleccions ja no feia falta" complir amb aquests acords.

"Estem exigint que complisca amb els seus compromisos d'estar en la mitjana d'Espanya quant a complement específic i que ens paguen la carrera professional", insisteix. Així mateix, reclamen que se'ls dote de mitjans adequats per a poder prestar un bon servici al ciutadà. Per açò, ha advertit que seguiran amb les protestes fins que complisquen els compromisos.