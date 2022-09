Alqueria.- El cas Alqueria es queda amb 14 acusats després d'absoldre l'Audiència a un dels exdirectius de Divalterra

Aquest dilluns ha arrancat en la secció primera de l'Audiència de València el juí pel cas Alqueria i a l'inici de la vista les acusacions populars -PP i Acción Cívica- han sol·licitat la retirada de l'acusació de Pau Pérez, un dels ex alts càrrecs acusats en Divalterra.

El tribunal, en estar Pérez assegut en el banc dels acusats únicament a petició de les acusacions populars, ha acordat dictar la seua absolució 'in voice', amb el que aquest ha abandonat el juí al costat del seu lletrat.

Així, el procediment suma 14 acusats, entre ells Rodríguez, per al qual Fiscalia reclama huit anys de presó i 20 d'inhabilitació. La mateixa petició de presó l'estén a qui va ser el seu cap de gabinet en la corporació provincial, Ricard Gallego, i per a l'assessor Manuel Reguart (tots dos per cooperació necessària) i per als dos exgerents de l'empresa pública Divalterra, Agustina Brines (per Compromís) i José Ramón Tiller (pel PSPV). El PP, que exerceix l'acusació, reclama 18 anys de presó per a Rodríguez.

El cas Alqueria se centra en les contractacions presumptament irregulars d'alts directius en l'empresa pública Divalterra -que es va tancar el passat mes de juny- per a afavorir persones afins del PSPV i Compromís.

Rodríguez va arribar a ser detingut el 27 de juny de 2018, quan ocupava el càrrec de president de la Diputació, institució de la qual va dimitir al juliol, si bé es va mantindre com a alcalde d'Ontinyent, càrrec que va revalidar en les municipals de juny de 2019 amb La Vall Ens Uneix, després de deixar a l'abril d'eixe mateix any el PSPV.

A Rodríguez, Reguart, els dos exgerents i Gallego, el fiscal Anticorrupció els atribueix els delictes de prevaricació administrativa, malversació de cabals públics i falsedat en document oficial.

A més, el fiscal demana per a les set persones contractades com càrrecs d'alta direcció sis anys de presó: un per falsedat documental i cinc més per malversació de cabals per cooperació necessària; i altres sis per al lletrat-assessor de Divalterra, Jorge Entenimentada, i un altre gerent, Xavier Simón, per falsedat, malversació i prevaricació. També demana el sobreseïment de la causa per a un altre dels investigats.