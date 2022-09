UGT critica les "greus deficiències" del departament de salut de Sant Joan d'Alacant i reclama solucions

20M EP

NOTICIA

UGT Serveis Públics PV ha criticat les "greus deficiències" que acumula el departament de salut de Sant Joan d'Alacant i ha assenyalat que les "manques" que generen "posen en risc a les treballadores i treballadors", a més de suposar "un perjuí per a pacients en particular" i per a "la qualitat assistencial en el seu conjunt".