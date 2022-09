Alqueria.- Rodríguez davant el juí d'Alqueria: "Després de quatre anys arriba el moment d'intentar fer justícia"

Rodríguez ha fet aquestes declaracions als mitjans de comunicació a la seua arribada a la Ciutat de la Justícia, on aquest dilluns arranca el juí pel cas Alqueria en el qual està acusat al costat d'altres 14 persones més per contractacions presumptament irregulars d'alts directius en Divalterra -empresa pública de la corporació provincial ja tancada i que havia substituït a l'antiga Imelsa- amb l'objectiu d'afavorir persones afins del PSPV i Compromís.

"Vindre a declarar no és plat de bon gust ni una cosa molt agradable per la qual vullga passar ningú", ha començat dient Rodríguez, per a agregar que "després de quasi quatre anys arriba el moment d'intentar fer justícia".

Ha insistit, tal com va mantindre en la seua declaració en la fase d'instrucció, que aquest procediment es basa en la possibilitat que hi haja set contractes irregulars "que ha acabat en un procediment penal simplement pel sòl que eixos treballadors han cobrat al llarg de tres anys en els quals han estat exercint funcions directives i han estat treballant", ha ressaltat.

"Parlem d'una cosa que nosaltres sempre hem pensat que era molt més propia d'un jutjat Contenciós-Administratiu", ha asseverat Rodríguez, qui ha lamentat que en el seu moment es realitzara una detenció "espectacular" que ha acabat en un juí penal.

En resum, ha reiterat que "després de quatre anys pareix que comencem a veure una mica la llum al final del túnel. Jo he intentat sempre donar explicacions i el cas no és molt complex ni parlem de res de l'altre món", ha dit.

I ha afegit: "Jo sempre he explicat que del que estàvem parlant era de set contractes que poden ser o no irregulars i a partir d'ací una malversació que entén el jutge instructor que deriva dels sous cobrats per ells per fer el seu treball, per exercir funcions directives, per encarregar-se d'àrees d'una empresa que en aquell moment, quan arribem nosaltres, era un autèntic caos".

En aquest sentit, ha agregat: "El que intentem nosaltres va ser posar orde en el cas i per açò decidim reestructurar l'empresa i tindre set àrees potents. Intentar que hi haguera gent professional i capaç per a portar eixes àrees", ha repetit.

Preguntat per si tornaria al PSPV en el cas que el tribunal li declarara innocent, Rodríguez ha asseverat que no és alguna cosa que es plantege ara mateix. "Ara estic centrat en el que he d'estar centrat que és en el juí i en què tot acabe tan bé com siga possible", ha subratllat.

EL CAS

Rodríguez s'enfronta a una pena, tal com reclama la Fiscalia Anticorrupció, de huit anys de presó i 20 d'inhabilitació. La mateixa petició de presó s'estén al que va ser el seu cap de gabinet en la corporació provincial, Ricard Gallego, i per a l'assessor Manuel Reguart (tots dos per cooperació necessària) i per als dos exgerents de l'empresa pública Divalterra, Agustina Brines (per Compromís) i José Ramón Tiller (pel PSPV). El PP, que exerceix l'acusació, reclama 18 anys de presó per a Rodríguez.

El cas Alqueria se centra en les contractacions presumptament irregulars d'alts directius en l'empresa pública Divalterra -que es va tancar el passat mes de juny- per a afavorir persones afins del PSPV i Compromís.

Rodríguez va arribar a ser detingut el 27 de juny de 2018, quan ocupava el càrrec de president de la Diputació, institució de la qual va dimitir al juliol, si bé es va mantindre com a alcalde d'Ontinyent, càrrec que va revalidar en les municipals de juny de 2019 amb La Vall Ens Uneix, després de deixar a l'abril d'eixe mateix any el PSPV.

A Rodríguez, Reguart, els dos exgerents i Gallego, el fiscal Anticorrupció els atribueix els delictes de prevaricació administrativa, malversació de cabals públics i falsedat en document oficial.

A més, el fiscal demana per a les set persones contractades com càrrecs d'alta direcció sis anys de presó: un per falsedat documental i cinc més per malversació de cabals per cooperació necessària; i altres sis per al lletrat-assessor de Divalterra, Jorge Cuerda, i un altre gerent, Xavier Simón, per falsedat, malversació i prevaricació. També demana el sobreseïment de la causa per a un altre dels investigats.