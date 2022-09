Oltra, "tranquil·la i serena", davant la seua declaració pel suposat encobriment dels abusos del seu ex a una menor

Oltra ha arribat aquest dilluns sobre les 9 hores als jutjats a declarar, en qualitat d'investigada, en la causa que se segueix contra ella i altres 13 investigats, alts càrrecs que treballen en el departament que ella dirigia, per la gestió del cas dels abusos a la menor.

A la seua arribada a la Ciutat de la Justícia de València, entre aplaudiments i acompanyada dels seus lletrats, ha atès als mitjans de comunicació que li esperaven en la porta per a afirmar que afronta la seua declaració "bé, tranquil·la i serena". En l'edifici judicial l'esperaven, entre uns altres, el diputat de Compromís en Les Corts Carles Esteve, la regidora de Compromís Pilar Soriano i el regidor de Mobilitat Sostenible Giuseppe Grezzi.

La citació, que es va donar a conéixer al juliol, es produeix després que el procediment haja tornat al Jutjat d'Instrucció 15 de València, òrgan que va originar la investigació, després de la pèrdua d'aforament d'Oltra.

Inicialment, en el transcurs de la instrucció, centrada sobre els alts càrrecs i tècnics, el jutge va detectar indicis de delicte "racionals, seriosos i fundats" contra la pròpia Oltra, que en eixe moment era aforada, amb el que es va haver d'inhibir en favor del TSJCV, òrgan competent per a investigar aquests procediments.

L'alt tribunal, després d'estudiar l'assumpte, va decidir imputar Oltra i la va citar a declarar al juliol en apreciar "una sèrie d'indicis plurals" que feien sospitar la possible existència d'un concert entre l'ex-vicepresidenta i diversos funcionaris per a "protegir a la seua aleshores parella o bé protegir la carrera política de l'aforada".

No obstant açò, dies després l'ex-vicepresidenta va decidir renunciar a tots els seus càrrecs públics, inclosa l'acta de diputada, amb el que va perdre l'aforament. D'aquesta manera, la causa va tornar al jutjat original, que l'ha citat a declarar aquest dilluns.

En concret, en aquest procediment s'investiga el presumpte encobriment dels abusos sexuals que va patir en un centre una menor tutelada, d'aleshores 14 anys, a les mans de l'ex-marit d'Oltra entre els anys 2016 i 2017. L'educador va ser condemnat a cinc anys de presó en una resolució ratificada pel TSJCV. Està pendent el recurs interposat davant el Tribunal Suprem.

Després de la condemna, la menor va denunciar la situació en la qual s'havia trobat durant la tramitació de la causa i des del jutjat es va obrir una nova investigació judicial que ha derivat amb la imputació d'Oltra.

L'ex-vicepresidenta va anunciar en una roda de premsa el 21 de juny que deixava tots els seus càrrecs perquè, segons va dir aleshores, no volia que es pararen les polítiques del Govern del Botànic arran d'un cas que "passarà a la història de la infàmia política, jurídica i mediàtica d'aquest país", va exposar. "Em vaig amb la cara ben alta sabent la infàmia d'açò, però també amb les dents apretades, ben apretades", va declarar.

LES PREGUNTES DEL JUTGE

El jutge instructor del procediment estimava en el seu escrit al TSJCV que hi ha indicis "racionals, seriosos i fundats" de la participació d'Oltra en els fets investigats ja que, al seu juí, "ens trobem davant un expedient administratiu o una 'informació reservada' indiciariamente ordenada per Oltra, no orientat sinó a desacreditar a la menor i interferir en un procediment penal en curs en el qual el seu marit era l'investigat".

El jutge qüestionava en primer lloc que des del principi s'haja intentat restar credibilitat a la menor, desemparada i tutelada per la Generalitat; i que les psicòlogues no abordaren amb ella el tema dels abusos -no va ser preguntada pel tema directament-.

També posava de manifest, entre altres qüestions, que la Conselleria decidira, "inexplicablement", no derivar a la xiqueta al Servici d'Atenció Psicològica especialitzat per a valorar a víctimes d'abusos sexuals i que es fera constar en un informe que la xiqueta recorria a la mentida amb freqüència.

Amb aquest "nul bagatge", prosseguia el jutge, a l'efecte d'investigació, es va donar per tancat el tema i es va reposar a l'educador al seu lloc de treball. I només després de tancada "la investigació" se li va demanar la seua versió dels fets.

L'instructor es preguntava també per què ni tan sols es va informar dels fets a la Fiscalia per a la seua constància en l'Expedient de Protecció de la menor. "Les preguntes es formulen a nivell merament retòric i revelen una gestió pels professionals que es qualifica per si sola", postil·la.

INVESTIGACIÓ "SUPERFICIAL"

Per la seua banda, la fiscal que va estudiar l'assumpte en el TSJCV va coincidir amb l'instructor en què es va fer una investigació "superficial", interna, en la qual es percebia indiciariament una línia d'ocultació dels fets.

"A la llum de les actuacions podria al·legar-se que algun funcionari, tècnic, psicòleg, etc, es va equivocar, però tots?; tots es van equivocar?. Es dedueix, a nivell indiciari, l'existència d'una directriu d'actuació per part de tots -autoritats, funcionaris i persones intervinents- de disminuir la importància i ocultar els abusos", indicava en el seu escrit la fiscal superior del TSJCV.

"ASSETJAMENT DE LLIBRE"

Enfront d'açò, Compromís, el partit d'Oltra, ha subratllat l'"assetjament de llibre" que, al seu juí, ha perpetrat l'extrema dreta contra l'ex-vicepresidenta, i ha sostingut que "moltes vegades en la vida quan passa el temps, la veritat es posa en el seu lloc".

L'acusació particular en el procediment està exercida, entre uns altres, pel líder d'Espanya 2000, José Luis Roberto, i l'exdirigent de Vox i presidenta de Gobierna-te, Cristina Seguí.