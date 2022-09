Trucos para no tener que planchar tus camisas y un 'gadget' de Cecotec que te facilitará la tarea cuando tengas prisa

Si hay una tarea del hogar que una a los españoles, pero para odiarla, es planchar. Se trata de la más detestada y no solo por el trabajo que cuesta planchar la ropa, también por el despliegue de medios (la tabla, el centro de planchado…) y por el calor que se acumula en la habitación que destinamos a esta actividad. No es de extrañar que cada vez más gente haya optado por aprender trucos en el lavado y a la hora de tender las prendas para no tener que planchar. No obstante, estos trucos no se pueden aplicar a todas las prendas: los trajes y las camisas siguen necesitando una buena sesión de plancha. Si tú también tienes que vestir en traje o camisa en tu trabajo, en 20deCompras tenemos la solución y te va a encantar.

Lo primero es aprender diferentes trucos para no tener que planchar, porque también existen para las camisas. El primero es no llenar en exceso la lavadora, si son todo camisas mejor, y elegir un programa con pocas revoluciones. La ropa saldrá más húmeda y menos arrugada, así que deberás tender tus camisas con una percha para evitar marcas. Otro de los trucos es el vapor. Tanto la triquiñuela del baño mientras nos duchamos con agua caliente para que se estiren las prendas con facilidad, hasta el de los hielos en la secadora durante un largo rato para que se genere humedad. El vapor de los cubitos de hielo derretidos ayudará a eliminar las arrugas fácil y rápidamente.

No obstante, desde 20deCompras queremos recomendarte la mejor solución, la más cómoda, rápida y económica para tener tus camisas listas, lisas y limpias en segundos antes de ir a trabajar. Con ayuda de Cecotec sí que te olvidarás de las arrugas. Y es que, las planchas verticales de la firma española son la mejor opción para planchar una camisa directamente en la percha, en segundos y por muy poco dinero (¡los mejores modelos no pasan de 40 euros!). Además, las planchas verticales de la marca han dado un paso más allá y ahora incorporan un depósito y son más potentes. Como el modelo Smooth Force 3000 que se ha convertido en un centro de planchado gracias a su depósito y con su gran potencia de 1.200 vatios ofrece un planchado rápido y eficiente para eliminar arrugas, desinfectar y desodorizar a la vez.

Un paso más allá: ¡una plancha vertical con centro de planchado! Cecotec

Tamaño perfecto para viajes

Y, en los viajes de negocios también tendrás aseguradas las camisas sin arrugas tras el trayecto en la maleta, porque su tamaño es ideal para transportarlo (se puede separar del tanque y transportar solo la pequeña plancha). En cuanto al depósito, gracias a su tanque de agua independiente de 700 mililitros para planchados de larga duración, podrás recargar fácilmente y sin necesidad de moverte del sitio.

