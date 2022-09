Ana María Aldón, hundida tras una nueva llamada a televisión de Ortega Cano, le reta: "Soy tan transparente como tú"

No hay duda de que el matrimonio de José Ortega Cano y Ana María Aldón atraviesa una fuerte crisis que ellos mismos se encargan de airear semana a semana en televisión.

Este pasa fin de semana, y de nuevo en Ya es verano, se produjo el enésimo cruce de declaraciones entre ambos. Primero fue el torero el que intervino por teléfono. "Hay que ser transparente en la vida y yo lo que pido es que ella sea transparente tal y como yo lo he sido", exponía, en un claro reproche hacia la que aún es su mujer.

Ella, solo un día después, y a punto de derrumbarse, reconocía que este tema le afecta mucho. Aún así, no se quedó callada y respondió al diestro con otro reproche en forma de reto.

"También hay que defender el honor de la mujer que tienes a tu lado. He tenido que aprender a defenderme y meterme en un mundo que no me pertenece", aseguró, muy tocada, la diseñadora.

"Soy igual de transparente que tú, pero no quiero ir más allá. Voy hasta donde puedo llegar sin dañar a nadie, no vierto mierda sobre otra persona y menos sobre el padre de mi hijo", relató.

Aunque expresó que, lejos de lo que pueden pesar terceros, la pareja sí tiene comunicación, lo cierto es que volvió a dirigirse a su marido a través de la pequeña pantalla. "Mi intención es que cada uno viva lo mejor posible; si es juntos, juntos, y si no, separados. Soy transparente hasta donde puedo", volvió a repetir.