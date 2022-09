Alexia Rivas sentencia a Gloria Camila y desvela su estrategia: "Ni es tan santa ni tan buena"

Este domingo 18 de septiembre, Telecinco una nueva entrega del debate de Pesadilla en el Paraíso. Una de las concursantes que más protagonismo está teniendo hasta la fecha es Gloria Camila.

Aunque sus compañeros no suelen llevarle habitualmente la contraria, fuera tiene a varias personas críticas con su comportamiento, como lo son Nagore Robles y Alexia Rivas, que lamentó la reciente expulsión de Pipi Estrada.

"Pipi era súper necesario, espero que no se vayan yendo los que más divertido hacen el programa. Me parece que están todos detrás de Gloria Camila haciéndole la pelota. Me parece aburridísimo. Ella ha entrado ahí a lavar su imagen. Parece sor Gloria y no es así. Debería sacar su verdadera cara y ser ella misma", dijo Rivas sobre la hija de Rocío Jurado.

Alexia Rivas: “Parece que a Gloria la van a beatificar, ha entrado al concurso a lavar su imagen. Cuando entra a un reality parece sor Gloria, debería sacar su verdadera cara. No me parece una persona empática, se ha portado mal con gente de su familia” #PesadillaDebate2 pic.twitter.com/UotNkZbkX8 — Rafael García López 🤍⚽🕺🤍 (@RafaelGarciaLAF) September 18, 2022

En su defensa, el primo de Gloria Camila y sobrino de José Ortega Cano dijo que sus compañeros habían "ido a machete en su contra y que estaba madurando", algo que no convenció a la colaboradora.

"Da una cara que no es la real. La conoce toda España. Hemos visto bastantes cosas. No quiero entrar en temas que no tengan nada que ver con este concurso, pero no me parece una persona empática, me parece una persona que se ha portado mal con gente de su familia, entra a un reality y da una cara que no es la real... no es tan santita ni tan buena como lo es en la calle", insitió mientras su compañera, Nagore Robles, asentía.