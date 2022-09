Tu horóscopo diario: lunes 19 de septiembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 19 de septiembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La nueva semana no comenzará demasiado bien para ti, pero no porque te vayan a pasar cosas malas, que no va a ser así, sino porque te verás obligado a someterte a la voluntad o las iniciativas de otras personas, a obedecer o ver lo que hacen otros en vez de imponerte o mandar, incluso aunque al final todo sea para bien.

Tauro

Tu resistencia y capacidad de lucha junto con la valiosa ayuda o apoyo que recibirás de amigos que te estiman y protegen van a hacer que disfrutes de un día claramente fructífero en el trabajo y los asuntos materiales. Pero no todo quedará ahí porque también tendrás buenas noticias en relación con tu vida sentimental.

Géminis

Hoy te espera un día afortunado e incluso con la posibilidad de conseguir algún éxito profesional o financiero notable, pero al mismo tiempo, las influencias astrales indican que ese éxito te va a costar mucho trabajo y superar muchos obstáculos. Es un día difícil o incómodo, pero que encierra una gran recompensa final.

Cáncer

Es cierto que Cáncer es uno de los signos más vulnerables y débiles, pero también es cierto que es uno de los que tienen una mayor protección astral y espiritual, y hoy mismo tendrás la oportunidad de comprobar que eso es así porque vas a poder salir airoso de una traición o una situación tan peligrosa como inesperada.

Leo

Comenzarás la semana con bastante "batalla" pero al mismo tiempo con suerte y mensajes positivos. Aunque todo parezca estar en tu contra al final tu buena estrella se impone siempre a las dificultades o a los enemigos, y más ahora que los astros te favorecen. Estás ante un día bueno pero lleno de obstáculos a superar.

Virgo

El estado de ánimo te podría jugar una mala pasada, podrías ver un pequeño fracaso o un revés de poca importancia como un acontecimiento de carácter dramático, cuando en el fondo no será así en absoluto. Tienes que serenar tus nervios, no todo se puede prever ni planificar y si caes de repente luego podrás levantarte.

Libra

Estás ante un día de renuncias o sacrificios. Todo empezará muy bien, pero si quieres que luego continúe así vas a tener que hacer algún tipo de renuncia o de sacrificio, preferentemente en el trabajo y los asuntos mundanos, pero también podría ser en tu vida íntima. Pero si haces ese sacrificio al final merecerá la pena.

Escorpio

Hoy se termina, o se soluciona, una importante pena o aflicción, preferentemente en tu vida sentimental o familiar, aunque también te podría suceder en el ámbito laboral o material. Por fin llega el momento de soltar una agobiante carga o de que se te haga justicia después de lo mucho que has sufrido o te has sacrificado.

Sagitario

Mantente firme y sigue adelante, no debes flaquear o cuestionarte las cosas porque hoy arreciarán más las dificultades. Pero en el fondo tú sabes que vas por el camino correcto y debes seguir adelante sin miedo, no importa si quizás se pierde alguna batalla, sino que es la victoria final lo que realmente debes perseguir.

Capricornio

Hoy tendrás un día muy afortunado gracias a la magnífica influencia del Sol sobre tu signo. Es un momento favorable a éxitos y sueños que al fin se hacen realidad, aunque en realidad todo ello ocurrirá como fruto de tu trabajo y sacrificios, la suerte tan solo te dará un pequeño empujoncito final. Brillarás entre los demás.

Acuario

Debes actuar con prudencia y meditar las cosas antes de hacerlas, especialmente en los asuntos que estén relacionados con el dinero y los bienes, ten cuidado con lo que firmas, las influencias astrales te advierten del peligro de asechanzas, engaños y traiciones, no tomes ninguna decisión si las cosas no están muy claras.

Piscis

El bien siempre triunfa contra el mal, aunque a veces te lleves muchas bofetadas por el camino, pero al final siempre hay algo o alguien que restablece el correcto orden de las cosas. Y esto es lo que te sucederá en el día de hoy, porque del mismo modo que otros te traicionan también encontrarás grandes ayudas inesperadas.