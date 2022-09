Jordi González desvela lo único que le haría volver a la televisión y dejar su año sabático

Desde que pusiera el broche de oro a la edición de famosos de Secret Story, en la que Luca Onestini se proclamó ganador, Jordi González se ha mantenido alejado de la televisión.

Ya tuvo que hacer frente a los rumores sobre un posible despido de Mediaset, que se desataron de tal forma de que él mismo tuvo que zanjarlos.

Así, el presentador catalán aclaró en sus redes sociales que nada de despido, y que su ausencia fue por decisión propia. "La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tiempo deseaba", confesó Jordi. "Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien", invitó a sus seguidores.

Ahora, tras mucho tiempo ausente de la pequeña pantalla, el catalán ha roto su silencio para transmitir cómo se encuentra. "Ahora estoy de año sabático y me gusta más no trabajar que trabajar. Tengo muchos años", ha dicho en el programa de TV3 Col·lapse.

"Añoro la ciudad y TV3 mucho, porque aquí he sido muy feliz y hemos hecho cosas muy chulas", ha añadido sobre la cadena catalana.

Además, desveló lo único que le haría volver a la pequeña pantalla. "Ahora no tengo mono de televisión, pero, de hacer aquí, en TV3, un programa con Marta Torné, sí", manifestó.

Jordi se mostró seguro de que la presentadora y actriz le haría un hueco en su apretada agenda para trabajar con él. Y no se equivocaba, porque la propia Marta llamó en directo para demostrarlo: "¡Hombre, y tanto!".