Pablo Motos confiesa en 'El Hormiguero' cómo huyó de la Policía

Las entrevistas de Pablo Motos en El Hormiguero siempre sacan a la luz alguna que otra curiosidad sobre el invitado en cuestión, pero también anécdotas vividas por el propio presentador. Esta semana, Carmen Maura acudió al plató del programa de Antena 3 para promocionar su nueva película, Rainbow, y durante la conversación con la actriz Motos reveló un incidente con la Policía y cómo logró escapar.

La anécdota salió a la luz durante uno de los juegos de las hormigas Trancas y Barrancas, en el que estas ponen a prueba al invitado y al presentador al hacer una pregunta, mientras que el otro tiene que adivinar si la historia que cuenta es verdad.

"Carmen, ¿alguna vez te han atracado?", comenzaban preguntando a la actriz. "Pues el otro día, mientras salía del teatro", ha respondido Maura, ante la atenta mirada de Motos, que no terminaba de creerse la historia, que resultó ser cierta.

"Iba con mi hija que está en forma, porque vive en el campo. Cogió al ladrón y lo paró. Ella lo pasó muy mal, yo casi no me di cuenta. Mi hija actuó como un guardaespaldas, lo tiró al suelo y lo sujetó, no me dio tiempo a reaccionar. Solo cogí todo lo que se me cayó en el suelo", contó Maura.

A continuación, llegó el turno de Pablo Motos. "¿Alguna vez has corrido delante de la Policía, en una persecución?", le preguntaron entonces las hormigas. Fue entonces cuando el presentador dijo que sí y se sinceró en televisión sobre este asunto.

"Me voy a meter en un lío...", comenzó diciendo Motos, resoplando. "Fue hace mucho, ya ha prescrito, pero tampoco quiero que me persiga esto ahora", ha añadido.

"Fue hace mucho tiempo, yo era un adolescente, preadolescente, y le quité la gorra a un guardia. Me dio un guantazo, pero me lo merecía. Menos mal que no me cogió tu hija, Carmen, que me hubiese tirado al suelo", bromeó Motos, dando por zanjado el juego que acabó ganando la invitada.