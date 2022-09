Alberto Chicote anuncia que se ha casado con su pareja, Inmaculada Núñez

El cocinero Alberto Chicote ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales al anunciar, este viernes, que se ha casado con Inmaculada Núñez, su pareja desde hace casi dos décadas.

El también presentador de Pesadilla en la cocina ha publicado una imagen en su perfil de Instagram que no deja lugar a dudas: las manos de los novios luciendo sus alianzas. "Pues Inmaculada y yo... Ya", ha escrito junto a la fotografía.

El mensaje de Chicote se ha llenado de felicitaciones por parte de compañeros de profesión y amigos, así como de seguidores anónimos del cocinero. "¡Os queremos!", ha comentado el chef Paco Roncero, a lo que Chicote le ha respondido con un: "Lo sabemos". "Qué bonito, cuánto os queremos, pareja", ha manifestado, por otro lado, el también cocinero Paco Morales.

Aunque el anuncio ha sido toda una sorpresa, lo cierto es que el afamado chef ya hablaba sobre ello el año pasado, cuando se sinceró con Roberto Leal en el programa Fuera del mapa. "Me lo planteo. Me estoy sorprendiendo a mí mismo diciendo esto, pero sí, lo tengo en la cabeza y no tardaremos demasiado", aseguraba entonces.

A pesar de no ser tan conocida como Chicote delante de las cámaras de televisión, Núñez lleva casi veinte años junto al cocinero, trabajando codo con codo. Según informa la revista Hola, la pareja se conoció trabajando en 2004, y desde entonces se han vuelto inseparables.

"Llevo trabajando con él desde hace mucho tiempo y nunca hemos tenido problemas, tal vez porque somos muy parecidos en la forma de pensar en el trabajo. Somos muy exigentes", confesaba Inma Núñez a la periodista Mamen Mendizábal en el programa Palo y astilla, que dedicó un episodio ha repasar la trayectoria del televisivo chef.

Núñez, que trabaja como jefa de sala de Yakitoro, el restaurante que Chicote tiene en Madrid, también explicaba a Mendizábal cómo Pesadilla en la cocina le cambió la vida a su pareja. "Le ha cambiado porque tiene mucho menos tiempo, hacemos muchas menos cosas de las que hacíamos antes. Hoy empezaba un nuevo programa, por ejemplo, y anoche no durmió. Esas cosas influyen en el estado de ánimo, en el cansancio...", se sinceraba.

No obstante, la confianza ha sido siempre la base de su relación, tal y como el propio Chicote manifestaba en otro post en redes sociales. "Nos veo y pienso: '¡Cómo hemos cambiado!'. Pero después veo que no hemos cambiado tanto, somos los mismos, con más experiencia, con más cosas (buenas y malas) en la mochila, pero con el mismo espíritu, las mismas ilusiones y las mismas ganas de luchar por nuestros sueños. Desde entonces, hemos llegado aquí. Y desde aquí, veremos dónde llegamos. No sé dónde llegaremos, pero lo haremos juntos", sentenciaba.