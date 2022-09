Los barones arropan a Feijóo y prometen arrasar en las urnas frente a un Sánchez "blandengue"

A siete meses de las próximas elecciones municipales y autonómicas, arranca el primer fin de semana electoral. Al menos, ese es el ambiente que se respira. Pedro Sánchez viaja a Zaragoza para contraprogramar al líder dela oposición, mientras Alberto Núñez Feijóo reúne a toda la plana popular en Toledo, donde sus barones le han arropado y prometido teñir de azul el mapa de España; arrasar en las urnas frente a un "hombre blandengue", tal y como se ha referido Ayuso a Sánchez haciendo referencia a la última campaña del ministerio de Igualdad.

"Cuando tienes todas las instituciones bajo tu cuerda, cuando no ha quedado libre ni siquiera el hipódromo, cuando tienes todo bajo tu control… cuando tienes Indra, el CNI, la televisión, las encuestas, la publicidad, la propaganda más bien… cuando tienes todo bajo tu mano y no eres capaz de llenar de ilusión absolutamente nada en política, ¿quién es el hombre blandengue?", ha señalado la presidenta de Madrid en modo de parodia por la última campaña publicitaria de la ministra de Igualdad, Irene Montero. La madrileña insiste. "Cuando tienes todo bajo tu control, incluso la propaganda, y no eres capaz de llenar de ilusión absolutamente nada, ¿quién es el hombre blandengue?".

En esto se ha resumido la primera jornada de la XXIV Interparlamentaria, que tiene por objeto ser el "pistoletazo de salida" para conformar el programa electoral. Primero, en mostrar la unión de un PP apoyado por la mayoría de encuestas -excepto la última del CIS-, y reivindicando a un líder como Feijóo, a quien "la experiencia y la eficacia en la gestión, hace que los insultos de Sánchez suenen a chiste", apunta el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Segundo, en centrar el mensaje en la "ilusión" de la próxima cita electoral: "si el PP consigue las metas de mayo de 2023, será el preludio de un gobierno del PP con el que los españoles van a tener un presidente que va a dar respuesta a sus problemas, a pelear y trabajar por su interés general", vaticina el presidente de la Región y del PP de Murcia, Fernando López Miras.

Y, el tercer mensaje de los barones en esta primera jornada, es el deseo y objetivo de sacar a Sánchez de la Moncloa. Y es que "España no puede aguantar más: 355.000 millones de euros más de deuda desde que gobierna Sánchez", porque "no es justo que esta generación hipoteque el futuro de las próximas, por su incompetencia e incapacidad", concluye el presidente de la Junta y del PP de Andalucía, Juanma Moreno.