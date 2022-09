Gómez presenta candidatura para ser "la alcaldesa de la gente corriente" y de una València "sin diferencias"

Así lo ha manifestado Gómez en un acto junto al Mercado del Cabanyal, que ha contado con la participación de vecinos de la ciudad y donde se ha presentado el cartel de la campaña, según ha indicado la candidatura en un comunicado.

"Esta es la gente que más representa la València por la que quiero que ganemos, la València que me representa, a la que pertenezco y por la que quiero seguir luchando. Porque si hoy estoy aquí es gracias al esfuerzo de muchísimas personas a las que nadie les ha regalado nada", ha manifestado.

"Soy hija y nieta de inmigrantes manchegos, de una generación que lo dejó todo atrás y consiguió que sus hijos pudieran estudiar y vivir mejor a costa de muchos sacrificios", ha asegurado Gómez, que se ha dirigido a los presentes: "Siempre he tenido claro que represento a gente como vosotros, a familias trabajadoras, familias corrientes, luchadoras y valientes, y tengo muy clara mi lista de prioridades".

Y en esa lista, ha reivindicado que lo más importante, por ejemplo, "es que la Malvarrosa recupere la convivencia, que Tres Forques tenga su centro de salud y que Torrefiel y Benimaclet tengan su parque". "Una lista donde está antes Ciudad Fallera que Cirilo Amorós, que pone en el centro los barrios de las familias trabajadoras y que construye una València sin códigos postales y sin diferencias entre hombres y mujeres", ha continuado.

"AL LADO DE LA GENTE CUANDO VIENEN MAL DADAS"

Gómez ha puesto en valor al PSOE en un momento "muy difícil" como el actual, con la inflación y el aumento del precio de la energía y de los carburantes, y ha incidido en que precisamente "es ahora cuando se ve la importancia del PSOE, un partido que cuando vienen mal dadas está al lado de la gente".

"No podemos prometer que no habrá una pandemia, una guerra o que suba la gasolina, pero sí que si se para la economía habrá Ertes para quienes lo necesiten, ayudas para que los comercios puedan volver a levantar la persiana y que cuando haya vacunas se repartirán primero a aquellos que más lo necesiten y no a quien más dinero tiene", ha apostillado.

"Eso sí lo podemos garantizar, que si hay dificultades, estaremos al lado de las personas que más nos necesitan y por eso son importantes los gobiernos del PSOE en España, la Comunitat Valenciana y también en el Ayuntamiento de València, porque entienden los problemas de todas las personas", ha continuado.

Finalmente, Sandra Gómez ha animado a la movilización del electorado contra "aquellos que niegan la violencia de género y también los que ponen en riesgo a más de 1.000 mujeres protegidas por el grupo Gama de la Policía Local". "Tenemos que decidir cuál es la València que nos representa y os quiero pedir ayuda para que una de las vuestras pueda presentarse a ser alcaldesa de esta ciudad", ha emplazado.

Gómez ha tomado de nuevo la palabra después de la intervención de ocho representantes de "la València real", representada por miembros de asociaciones vecinales, personas de barrio, mujeres emprendedoras, jóvenes, mayores, valencianos de adopción y luchadoras feministas, personas "corrientes por las que ha trabajado durante estos últimos siete años".