Con cuánta antelación hay que pedir una excedencia en tu empresa

La excedencia es la herramienta que permite a un empleado de una empresa o una administración suspender temporalmente su contrato vigente, por una duración determinada.

El demandante de una excedencia no está obligado a dar explicaciones de los motivos por los que la solicita, y durante el tiempo que dure este periodo, no está obligado a seguir prestando el servicio que ofrecía hasta ese momento, del mismo modo que la empresa no está obligada a pagarle el salario ni las cotizaciones.

La excedencia voluntaria está recogida en el artículo 46 del estatuto de los trabajadores, tal y como recuerda el portal Noticias Trabajo y puede recurrir a aquella cualquier empleado que cumpla las siguientes condiciones: tener al menos un año de antigüedad en la empresa y no haber disfrutado de una excedencia en los últimos cuatro años.

La duración de la excedencia tiene límites temporales: no puede ser inferior a cuatro meses ni superior a cinco años. En caso de que el trabajador se arrepienta, puede renunciar a la excedencia si esta no ha empezado aún y no supone un perjuicio para la empresa. Una vez iniciada, debe esperar a que se cumpla el periodo establecido.

Sobre con cuánta antelación debe pedir el trabajador la excedencia a la empresa, no hay nada estipulado en el Estatuto del Trabajador, pero normalmente se acepta que al menos avise 15 días antes, aunque conviene repasar el convenio de nuestra empresa o sector porque en algunos casos sí que se estipula el preaviso.

Cuando termina la excedencia, la empresa no está obligada a reservar el puesto de trabajo, al contrario de lo que se cree. El único derecho que tiene el empleado es un reingreso preferente, es decir, que en el caso de que hubiera disponible en la compañía una vacante de la misma categoría o similar, la empresa tiene la obligación de ofrecérsela.

La oferta no tiene fecha de caducidad, pero si no hay una vacante disponible, la empresa no está obligada a ofrecer el puesto. Además, la empresa tiene derecho a contratar a otra persona que cubra el puesto del excedente y ofecerle un contrato indefinido.