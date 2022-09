Tu horóscopo diario: sábado 17 de septiembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 17 de septiembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

El fin de semana llegará para ti acompañado de paz y alegría, en un día que también estará protagonizado por las emociones y sentimientos, pero en esta ocasión, acompañado de mayor alegría y optimismo. Es el anhelado momento de disfrutar de la familia y la compañía de los seres más queridos, con gran felicidad.

Tauro

Tras el bajón emocional del día anterior hoy te espera un día mucho más positivo, feliz o afortunado. Los planetas están más armónicos y te enviarán sus mejores energías, por eso a veces tendrás la sensación de que el destino, o algún ser de luz, parece que te está protegiendo o te está abriendo los caminos de la felicidad.

Géminis

Se abre un fin de semana muy feliz y positivo para ti en el que vas a vivir momentos realmente agradables y placenteros en la vida íntima, aunque al mismo tiempo también te irán muy bien los asuntos que se relacionen con el trabajo u otro tipo de actividades tales como viajes o relaciones. Realización de los deseos.

Cáncer

La paz y la alegría van a volver a tu ser y a tu vida después de una semana en la que no te has sentido demasiado bien desde el punto de vista emocional. Pero tras unos días de introversión ahora sales de nuevo a la vida y al encuentro de tus relaciones más felices para pasar un día lleno de paz, armonía, amor y felicidad.

Leo

Con solo que pongas un poco de tu parte te espera un fin de semana muy afortunado, y es que, por un lado, hoy te encontrarás muy bien y lleno de optimismo, pero al mismo tiempo tendrás la sensación de navegar con el viento a favor y que todo tiende a salir del modo que tú más deseas. Excelente para un viaje de placer.

Virgo

Llegan cambios positivos a tu vida, nuevas ilusiones, quizás un nuevo amor o revitalizar una relación importante. Este es un día positivo y prometedor que no debes desperdiciar, ideal para salir y relacionarte, o para perseguir esos sueños que siempre estás dejando para más adelante. Este es tu momento, debes recordarlo.

Libra

Este será un día ideal para relacionarte con tus seres más queridos, cultivar tus mejores amistades y disfrutar de momentos muy placenteros en lo que puedas encontrar a la vez la paz y la felicidad. Tras una semana turbulenta y llena de altibajos el destino te regala este día en el que muchas ilusiones se harán realidad.

Escorpio

De puertas para afuera este será un día bueno para ti, lleno de actividad y estímulos, ideal para viajar o realizar actividades de carácter deportivo, sin embargo, interiormente no te sentirás del todo bien, un desengaño sentimental o con una persona a la que querías mucho, vivido recientemente, te llevará a sentir gran tristeza.

Sagitario

Hoy los astros se hallarán en armonía y eso hará que te sientas lleno de vida y con un gran espíritu de aventura, deseos de viajar, hacer cosas nuevas o conocer gente nueva. Este es un día en el que podrás hacer aquello que más deseas o estar junto a las personas que más quieres, solo tienes que poner un poco de tu parte.

Capricornio

Hoy te aparecerá estar solo, o en su caso junto a las personas de tu mayor confianza e intimidad, tu estado emocional no es bueno porque acabas de vivir un desengaño o estás en pleno proceso. Ahora debes reconstruirte, pensar que si alguien se ha marchado de tu vida es porque no te convenía o no era como tú creías.

Acuario

Continuarás inmerso en una racha de optimismo o idealismo que te servirá de estímulo para desplegar una gran actividad y hacer muchas cosas, tanto en tu trabajo como en la vida íntima. Este será un día bueno y fecundo para ti en el que sacarás al exterior lo mejor de ti como persona, ideal para viajar y relacionarse.

Piscis

Tras un día difícil hoy recuperarás de nuevo la esperanza y buscarás nuevos caminos para hacer realidad tus objetivos tanto materiales como humanos. Los planetas se hallan en una situación mucho más armónica y eso te dará fuerzas para volver la espalda a los malos augurios y confiar de nuevo en tu victoria final.