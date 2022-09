Detinguts dos homes per amenaçar una veïna a la qual havien agredit i insultat en el passat

Els fets han ocorregut arran d'una telefonada al 092 que alertava que dos persones estarien amenaçant una dona, cridant de manera insistent al timbre del seu domicili reclamant parlar amb ella, segons han informat a Europa Press fonts policials.

En eixe moment, la dona va traure el cap al balcó per a tractar de veure a les persones que havien anomenat, per "temor" a les agressions i insults que havia patit en el passat per part d'aquests mateixos individus. De fet, la dona pràcticament no s'atrevia "ni a eixir al carrer", han apuntat les mateixes fonts.

Pel que sembla, els homes havien acudit al domicili de la víctima per a recriminar-li les citacions judicials que tots dos havien rebut per les amenaces que havien proferit a la dona en el passat, així com per a demanar-li "explicacions" sobre aquest tema.