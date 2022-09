Set creacions efímeres emergeixen del cor de l'horta en el III Miradors de l'Horta

Per a açò s'ha aliat un any més amb el disseny, de manera que set instal·lacions efímeres es plantaran en el cor de l'horta i, des d'allí, convidaran a reflexionar sobre l'actual model de producció i consum d'aliments.

Aquestes propostes creatives s'han seleccionat tant per la qualitat del seu contingut com per la sostenibilitat en el procés de creació. La seua autoria correspon a estudis professionals com el liderat per Pepe Gimeno, Premi Nacional de Disseny 2020, en aliança amb Lebrel.

Els altres participants són Badallar, Elsa Yranzo Food Design, Borealis, La Cuarta Piel, Resto i alumnes de la Universitat Politècnica de València (UPV). Com en edicions anteriors, l'accés a totes aquestes instal·lacions serà lliure i gratuït, recorda l'organització.

RUTA EN UNA NIT DE LLUNA PLENA

Durant el desenvolupament del festival s'oferiran visites guiades entre les quals destaca un recorregut nocturn que, coincidint amb la lluna plena, permetrà conéixer les obres mitjançant una experiència més sensorial de la mà de les seues creadores i creadors.

Paral·lelament, Miradors de l'Horta inclourà una sèrie de col·loquis amb professionals del 'food design', la innovació, la gastronomia i l'horta. Són els anomenats Matins a l'Horta, que se celebraran en el Museu de l'Horta situat a la localitat valenciana d'Almàssera.

Aquestes jornades, que tindran lloc els dissabtes i els diumenges al matí entre el 24 de setembre i el 9 d'octubre, comptaran amb música en directe i degustacions de productes locals.

A tot açò se suma una altra novetat d'aquesta tercera edició: una exposició de realitat augmentada. La tercera edició de Miradors de l'Horta s'emmarca en dos iniciatives destacades de la ciutat: la València Disseny Week, organitzada per l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), i el World Design Street Festival que és a càrrec de la València Capital Mundial del Disseny 2022.