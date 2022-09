Jorge Javier Vázquez anuncia su regreso a 'Sálvame' y rompe a llorar en directo: "No sabía que se podía vivir con tanto dolor"

Jorge Javier Vázquez ya ha anunciado su regreso a Sálvame y, en una conexión en directo, el presentador se ha emocionado al ver a sus compañeros tras tanto tiempo lejos de todos.

"Tengo muchísimas ganas de estar con vosotros. Creo que es el primer año en muchísimos años que tengo ganas de volver a Sálvame", ha comenzado a decir Jorge Javier. "Tengo muchísimas ganas de compartir cosas y experiencias con vosotros. He pasado uno de los años más complicados de mi vida".

"No sabía que se podía vivir con tanto dolor. No sabía que se podía vivir con tan pocas ganas. He necesitado irme mes y medio para reencontrarme, para tomar pie y para volver a ser el que era antes de este año", ha dicho Jorge Javier entre lágrimas. "Fíjate si he cambiado que tengo ganas de daros un abrazo a cada uno. En este viaje he empezado a llorar otra vez".

Pero también ha dejado caer una noticia importante: "El lunes quiero dar una noticia que me provoca mucha ilusión y quiero compartirla con todos vosotros. Es algo que me ha ayudado a salir adelante y a valorar todo lo que tengo. Ya es hora de dejar de juzgarme".