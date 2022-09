Les persones que practiquen chemsex ja poden demanar cita per a vacunar-se contra la pigota dels micos a la Comunitat

Així, li ho ha traslladat la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, la directora general de Salut Pública, i la Sotsdirectora Blanca Navarro, Ofelia Gimeno, a la Coordinadora d'Associacions de VIH i sida de la Comunitat Valenciana (CALCSICOVA) en la reunió que van mantindre per a comunicar-los l'ampliació dels criteris de vacunació davant monkeypox, segons ha informat l'entitat en un comunicat.

Fins ara, la vacuna preventiva, aquella preexposició, només s'administrava a homes gais, bisexuals i homes que tenen sexe amb altres homes de fins els 60 anys que estigueren en tractament de profilaxi preexposició (PrEP) enfront del VIH o que tingueren VIH. La cita es realitzava a través d'un SMS a les persones identificades indicant que podien sol·licitar cita en el CIPS corresponent.

A més, recorda que els que hagen rebut amb anterioritat un SMS per a vacunar-se i no hagen pogut fer-ho, poden cridar el CIPS i sol·licitar la cita per a la vacuna.