La UV analitza en un congrés la integració de l'art i les ciutats als videojocs

La iniciativa està organitzada per la Càtedra Ludificación i Govern Obert (impulsada per la Universitat de València i l'Ajuntament) i el Grup Internacional d'Investigadors Associació ALFES.

Segons els organitzadors, els videojocs són "ferramentes transformadores que han anat adquirint cada vegada més notorietat en la societat, no solament com un objecte d'entreteniment sinó també com una ferramenta de formació". "Es tracta d'aportar per a la transformació digital en àmbits com l'educació, la cultura, l'art, la inclusió social, la innovació i el treball", apunten.

Des del primer congrés, els successius CIVE (Congrés internacional de Videojocs i Educació) pretenen afavorir la implicació i la trobada de tots aquells professionals encarregats de la formació de noves generacions procedents de diversos àmbits disciplinaris i nivells educatius, dels professionals que desenvolupen les seues funcions de formació en l'educació no formal, dels creadors i desenvolupadors de videojocs, així com la participació dels estudiants.

PRODUCTE CULTURAL

La present edició té com lema 'Art, ciutat i videojocs', amb la intenció de generar "un diàleg per a posar en valor l'art i la ciutat en el món dels videojocs, com també el de l'acadèmia que estudia el videojoc com a producte cultural i educatiu, que fomenta la transmissió de valors socials i que construeix patrons de ciutadania en una societat complexa contemporània".

Amb el propòsit de facilitar la participació al major nombre de professionals interessats, el congrés obri la modalitat en línia que romandrà oberta durant 20 dies perquè investigadors i professionals de tot el món puguen presentar els seus treballs, debatre i establir intercanvis durant les 24 hores dels dies que romanga activa.

Per a aconseguir la major difusió dels treballs i preservar al mateix temps els drets de l'autor, els articles acceptats es publicaran en l'espai web del congrés amb un ISBN i una llicència mitjançant la qual els autors retenen el copyright sobre la seua obra i permeten la lliure i gratuïta difusió sempre que se cite a l'autor, siga sense ànim de lucre i l'obra no siga modificada.