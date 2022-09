Paula Echevarría: "Creí que me iba a costar mucho decir que no en 'Got Talent', porque a mí siempre me han juzgado"

La actriz Paula Echevarría se ha incorporado a la ilustre mesa del jurado de Got Talent, el concurso de Telecinco, en el que debe valorar y decidir si los concursantes pasan o no a la siguiente ronda. En medio, emoción, risas y algunas lágrimas y compañeros como Risto Mejide, Edurne, Dani Martínez y Santi Millán. Hablamos con ella sobre su papel en el talent-show (nueva emisión mañana, a las 21.55 h).

¿Cómo fue el primer día en Got Talent?Al principio impacta un poco, porque te sientas ahí y ves tu nombre en la X roja por si le das al botón… pero me costó media hora meterme en el ritmo del programa. Me gustaría ver la primera valoración que hice (risas) a ver cómo era. No me costó nada, me recibieron muy bien y me tendieron la mano cuando lo necesité, así que guay.

Dice que es su mejor experiencia a nivel profesional…Siempre digo que todo en esta vida pasa en momentos. Y creo que es por el momento que estoy viviendo, que he estado dos años entre la pandemia, el embarazo y el postparto he estado dos años de parón en el trabajo y no veía la manera de arrancar, porque rodar una serie o una película significa desaparecer de tu casa durante quinientas horas al día durante varios meses y no quería renunciar a mi vida personal en casa. Y de repente apareció Got Talent que es un programa que yo veía, que me parece lo más limpio que puede haber en la televisión, de los pocos que puede ver toda la familia en el sofá.

Le fue bien…Me vino como caído del cielo. Y además de venirme bien por el momento en el que estaba, estoy sentada con unos compañeros a los que aprecio mucho desde hace tiempo y les tengo mucho cariño. Y además me he divertido como no os podéis imaginar, todos los días algo distinto, cosas nuevas… y me he sentido muy libre de poder tomar decisiones, hablar, levantarme, sentarme, tirarme al suelo si me daba la gana y sin que nadie me dijera “más arriba” o “más abajo”, era totalmente libre. Así que ha sido un cúmulo de cosas que me han hecho sentirme muy feliz.

¿Le costaba decir que no a los concursantes?Creí que me iba a costar mucho decir que no, porque yo siempre había estado en el otro lado, a mí siempre me han juzgado, siempre he hecho yo los casting, donde había gente que me decía si sí o si no. Pero quizá por eso entendía mucho la parte de estar ahí arriba, en el escenario, así que con bastante tacto, de la mejor manera posible, siendo muy objetiva e intentando favorecer al concursante, no me ha costado tanto. He querido ser sincera, conmigo y con ellos y cuando he visto a alguien que no estaba haciendo algo bien o necesitaba mejorar y se notaba se lo he dicho de la mejor manera y menos hiriente posible.

Los toros desde la barrera se ven distintos, claro…Yo desde casa pensaba "pero por qué Risto le dice que no, pobrecito". Y estando aquí he estado de acuerdo con él puedo decir que en el 80% de las ocasiones. He estado muy en su sintonía.

Están muchas horas viendo actuaciones, ¿hay la misma capacidad de sorprenderse en la primera actuación que en la última?Sí, sí. Porque a lo mejor salen actuaciones más tranquilas y pasan las horas y vas bajando los pistones, pero de repente sale uno que te pone otra vez ahí arriba, porque es un humorista, o un grupo de baile con mucha caña… y vuelves a estar arriba. No influye para decir que sí o no, es la actuación.

¿Luego lo cuenta en casa cuando llega?Hombre, claro, es que si no ¿qué haces con todo eso? A mi chico lo tenía machacado. Todas las noches cuando llegaba de trabajar nos tomábamos un vinito y le contaba todo lo que había visto en el día.

¿Tenía alguna categoría favorita o que no le gustara?Yo me guiaba por lo que veía en la tele, pero es que la percepción estando allí cambia mucho. Por ejemplo, no es lo mismo ver por la pantalla a un mago que tenerle allí haciéndote la magia en tu nariz y que no seas capaz de verle el truco. Realmente flipas muchísimo, ya me veréis disfrutando muchísimo y la magia quizá por la tele era de lo que menos me gustaba.

El jurado de 'Got Talent': Risto Mejide, Edurne, Paula Echevarría y Dani Martínez. MEDIASET

Ha llorado, ha reído, lo ha pasado bien… ¿y mal?Se graba muchísimo y no siempre se ve todo, no sé qué partes se emitirán, pero hubo un número en el que lo pasé bastante mal. Me subieron al escenario y lo pasé mal, no lo puedo adelantar…

¿Con qué habilidad podría haber subido usted al escenario?Yo es que no tengo vergüenza, así que tiro para adelante con lo que sea. Si me hubieran pedido cantar o bailar, lo habría hecho. Subí a escanciar sidra, por ejemplo… como adelanto.

¿Le ha tocado más la fibra lo que tenía que ver con las relaciones familiares?Esas cosas me emocionan en Got Talent, pero también si estoy viendo el programa de Toñi Moreno en mi casa. Siempre he sido de lágrima fácil con ese tipo de relaciones, cuando veo a ancianos, padres y madres que se reencuentran con sus hijos después de años, o los niños, que me dan muchísima ternura, sobre todo desde que fui madre, hace catorce años. Pero también me he emocionado con historias que no tenían nada que ver, hay historias que te dejan tocada. Cada persona tiene tras de sí una historia. Vino una chica que yo había oído hablar de ella y me sorprendió verla allí y me emocioné muchísimo.

Decía que la acogieron… ¿pidió consejo?No se trata de pedir consejo. Igual que yo he hecho cuando he hecho series y llega alguien a hacer un capítulo. Nadie te pide consejo, pero ellos como veteranos si te ven perdido en algún momento echan un capote y tienden una mano. Es todo muy natural, no se debe de hacer nada. Todo lo que nos sale, todo lo que vais a ver nos ha nacido. Cuando hemos discutido, hemos discutido, hemos bailado y hemos llorado de la risa. Se trata de compañerismo.

Si alguien quisiera llevarse el sí de Paula Echevarría ¿por dónde debería empezar?No valoras solo el talento, las circunstancias de cada uno también cuentan. La dificultad, el reto de cada persona, lo que a cada uno le cuesta y lo que cada uno demuestra es capaz de hacer… Que yo le de una patada a un balón no tiene mérito, que lo haga otra persona podría ser que sí y eso lo valoramos. Se trata de crecerse ante las adversidades, superarse y demostrar que tienes talento para hacer algo, así que aunque un número no sea tan impresionante saber el trabajo y la superación que hay detrás tiene mucho que ver.

¿Cree que eso le da trascendencia a un programa de entretenimiento?El programa menos banal creo que es Got Talent. Todo el mundo tiene su hueco para contar su historia, para hacernos ver que la gente tiene muchas historias tras de sí y que no siempre tiene por qué ser una desgracia, pero todos tenemos una mochila. Eso nos tiene que hacer pensar cuando salimos a la calle que todo el mundo lleva algo a cuestas.

¿Tiene ganas de las galas en directo?Si, nos relajaremos un poquito más porque no votamos, pero al final es un directo y nunca puedes relajarte del todo. Al final no tomamos una decisión sobre el concursante, pero hacemos las valoraciones.

¿No le dará rabia no poder decidir si el público y usted no están de acuerdo?No, porque hasta ahora ha sido al revés, hemos decidido nosotros. El público nos jalea todo el rato y a lo mejor pide un pase de oro que tú no consideras y no lo das. Así que ahora se invierten las tornas.

¿Siente presión cuando el público grita, influye?En alguna ocasión, pero sólo cuando tú dudas. El público influye cuando estás dudando entre el sí y el no, ahí escuchas más.