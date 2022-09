El PP desmiente el dicurso del 'no es no' al Gobierno: denuncia el "abuso" del decretazo pero revela haber apoyado el 52%

Desde que el PSOE y Unidas Podemos llegaron a la Moncloa, en 2018, se han aprobado 129 reales decretos. Lo que Pedro Sánchez criticó cuando el PP de Mariano Rajoy regía el país, se ha convertido en una práctica "habitual" de esta legislatura. Así lo denuncian fuentes del PP, que advierten de que con esta vía, el Poder Ejecutivo está "atropellando" al poder legislativo.

Y al tiempo en el que los populares denuncian el exceso del decretazo, también desmienten el discurso de Sánchez del 'no es no', con el que el presidente suele afear que la oposición bloquea todas las leyes parlamentarias. No obstante, más de la mitad de los 129 reales decretos aprobados por el Ejecutivo, ha salido con el voto favorable del PP. Desde que Pedro Sánchez es presidente, el PP ha votado sí a 67 decretos (el 52%), solo 34 veces ha votado en contra (26%) y se ha abstenido en 28 ocasiones (22%).

Sobre esto, los populares explican que la mayoría de 'sies' fueron con la condición de que fueran tramitadas como proyecto de ley [hay debate] y, por lo contrario, la Mesa acabó por bloquearlos, dado que el Gobierno tiene mayoría en ella. Es decir, el Ejecutivo se extralimita en sus funciones y acaba aprobando sus medidas sin debatirlas en el poder directamente elegido por los ciudadanos: el Parlamento. El Gobierno de PSOE y UP están "evitando que pueda existir el debate parlamentario y social y que la actividad del legislador, que debe de ser de reflexión, está desapareciendo casi en su totalidad", sostienen las fuentes.

Por esta razón, el equipo de Feijóo advierte de que se está "entrando a laminar al poder legislativo", tanto por el "abuso" del decretazo, como de la vía de urgencia y a la presentación de iniciativas legislativas sin informes preceptivos. El decreto es una vía constitucional solo reservada para razones de urgencia, como la pandemia. "Lo que pudo estar justificado en pandemia se ha convertido en práctica ordinaria", dicen los populares, para quienes esta situación "oculta la debilidad parlamentaria".

Unas prácticas que el PP se ha propuesto a frenar, "hasta el final". Prueba de ello, son los escritos que han presentado en la Mesa y la Junta de portavoces, denunciando que "no debe actuarse de esta determinada manera". En caso de que no lograr un cambio, que depende de la buena fe, lo llevarían hasta el Tribunal Constitucional.