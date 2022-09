La historia de la esclavitud en el Caribe se acerca a la Casa de la Ciència del CSIC

La muestra, que se complementa con diversos materiales digitales, se puede visitar hasta el mes de diciembre con entrada libre, según ha informado el CSIC en un comunicado.

Desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, más de doce millones y medio de africanos fueron capturados y enviados a América como esclavos. En este tráfico humano participaron varios países europeos, entre ellos España.

La exposición 'La esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe' ofrece un recorrido cronológico y espacial por las distintas culturas, lenguas y pueblos del continente africano en su viaje hasta puertos americanos, su venta, trabajos, rebeliones y otras formas de resistencia hasta la abolición de la esclavitud. También muestra el legado cultural de África en el Caribe y el mestizaje a través de la religión, la música, el baile, las artes y la comida.

Los 34 paneles que forman la exposición, en castellano y en inglés, se enriquecen imágenes y códigos QR que amplían la información a los visitantes. En un lenguaje fácilmente entendible para un público amplio, la muestra es un alegato a favor de la diversidad y en contra el racismo.

La exposición es uno de los resultados del proyecto 'Connected Worlds: The Caribbean, Origin of Modern World', financiado por la Unión Europea y dirigido por Consuelo Naranjo Orovio desde el Instituto de Historia (IH) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Está comisariada por Miguel Ángel Puig-Samper Mulero, profesor de investigación del CSIC en este instituto.

"LLENAR LOS SILENCIOS SIN MIEDOS NI PREJUICIOS"

"A través del conocimiento de la historia estamos ofreciendo a la sociedad una manera de poder comprender y aceptar el pasado, llenando los silencios sin miedos ni prejuicios", opina Consuelo Naranjo.

"La esclavitud y su memoria provocaron su estigmatización y la de sus descendientes. Las diferencias físicas superficiales como el color de la piel, que no genéticas, contribuyeron durante siglos a fortalecer las ideas sobre las diferencias entre las poblaciones que justificaron la esclavitud, la exclusión y el racismo", explica.

Así, la exposición constituye "un aporte original y novedoso en España, en donde es muy poco conocida la participación del país en el comercio de esclavos y la esclavitud en su territorio y en sus colonias", subraya Miguel Ángel Puig-Samper.

El objetivo de la muestra y de las actividades asociadas a la misma es "enseñar y explicar lo que fue la esclavitud de africanos y la participación de varios países europeos en este tráfico humano, entre ellos España. Estas actividades mostrarán los temas socio raciales y los problemas sociales derivados del racismo, lo cual es el inicio para ayudar a superar el complejo racial y la lacra de la esclavitud", finaliza.

Por su parte, el delegado institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana, Juan Fuster, asegura que la labor como centro de divulgación de la ciencia incluye "acercar la historia a la sociedad, también la parte más desconocida como es el comercio de seres humanos desde África a América".

Acompañan a la exposición el libro 'La esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe / Slavery and the African cultural legacy in the Caribbean', el cuento 'Mamá Mandinga. Entre África y el Caribe' (de descarga gratuita a través de la Editorial CSIC), y un documental y un vídeo corto sobre la esclavitud en el Caribe disponibles en YouTube.

La exposición se inauguró en el Museo de América de Madrid el 7 de octubre de 2021. Posteriormente viajó a la Casa de la Ciencia del CSIC en Sevilla, desde donde se traslada a València. Se puede visitar en la Casa de la Ciència del CSIC en la capital valenciana (Calle Bailía, 1, en la Plaza de la Virgen), del 15 de septiembre al 16 de diciembre, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, con entrada libre.