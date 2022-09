Els autobusos de l'EMT seran gratuïts el dijous 22 amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat

Enguany, les activitats comencen aquest divendres 16 de setembre a les 19.00 hores en la plaça del Mercat amb un concurs de preguntes sobre mobilitat organitzat i presentat per l'escriptor Joanjo García. fins el 200 persones, organitzades en 20 equips de 10 integrants, participaran en un gran concurs "obert a la ciutadania" on també hi haurà premis.

El dissabte 17 de setembre se celebrarà en la plaça de la Reina una gran festa infantil. De 10.00 a 14.00 hores hi haurà teatre musical, titelles, contacontes i actuacions musicals, entre altres activitats, ha detallat l'Ajuntament de València en un comunicat.

A més, a partir de les dotze del migdia, l'artista Dani Miquel presentarà el seu espectacle 'Desfem', un projecte musical i teatral que intenta conscienciar a xiquets i majors sobre la necessitat de voler i cuidar el medi ambient.

El diumenge 18, a les 19.30 hores, hi haurà un concert de la Unió Musical del Centre Històric i l'Escola Municipal de Tabal, Dolçaina i Danses de Cullera en la plaça de la Reina. La banda, dirigida per Vicente Gavarda, interpretarà un programa centrat en la música de les festes valencianes i els compositors valencians i amb un especial protagonisme de la festa de Moros i Cristians.

Paral·lelament, des del dilluns 19 al divendres 30 de setembre, un grup de col·legis de València participarà en el projecte pedagògic 'La ciutat de les xiquetes i els xiquets'. La iniciativa ha sigut formulada pel pedagog italià Francesco Tonucci per als estudiants de primària.

'La ciutat de les xiquetes i els xiquets' consciencia a la població sobre la importància de disposar d'un espai públic segur i de qualitat, llibre de fums i del perill dels grans vehicles, una ciutat "vista des dels ulls dels més menuts". Així, els alumnes de les escoles participants recorreran els carrers i posaran "multes morals" als vehicles que transgredan les ordenances i envaïsquen les voreres o els passos de vianants.

El dissabte 24 tindrà lloc el programa 'Pedaleando amb dones de ciència', una marxa ciclista organitzada per les Naus i l'Universitat Politècnica de València que es desplaçarà pels murals de la ciutat que retraten a les dones que, al llarg de la història, han treballat en el camp de la ciència i la investigació.

Finalment, el dia 22 de setembre se celebra el dia sense cotxes. Amb eixe motiu, les persones usuàries podran desplaçar-se de forma gratuïta en tots els autobusos de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) des de les 3.00 hores de la matinada del dia 22 fins a les 3.00 hores de la matinada del dia 23.