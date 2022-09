La Generalitat apel·la a l'autonomia municipal sobre les assegurances als bous al carrer

El secretari autonòmic de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, i el director general d'Interior, Salvador Almenar, van mantindre el dimecres una reunió amb representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i amb alcaldes per a abordar diversos aspectes relacionats amb la responsabilitat i les assegurances que han de contractar els promotors i organitzadors dels festejos, i en la qual els consistoris van barrejar la creació d'una mútua amb la implicació de les diputacions.

"Si els Ajuntaments plantegen qüestions en Diputacions, hauran de negociar-les entre ells, el Consell no es pot posicionar", ha apuntat Aitana Mas, qui recentment va exposar la necessitat d'obrir un debat sobre aquests festejos, en els quals, en el que va d'estiu, huit persones han perdut la vida a la Comunitat Valenciana.

Preguntada per si des que fa dos setmanes es mostrara partidària d'eixe debat creu que ja s'ha obert amb els últims plantejaments, com per exemple la creació de la mútua, ha apuntat que ella s'ha manifestat sobre aquesta qüestió "en moltes ocasions".

"Queda manifest quina és l'opinió del Consell", ha dit, mentre que el conseller d'Hisenda, Arcadi España, que ha participat en la roda de premsa, s'ha remès a les paraules de Mas sobre aquesta qüestió.