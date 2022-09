Un profesor de la UPV se hace viral como un "diccionario para boomers" para entender las expresiones de sus alumnos

Al docente le renta (=le compensa) esto de las redes sociales. Estos días, de hecho, está pegao (=de moda, es tendencia). Y eso que reconoce que no llega ni a boomer (=cincuentón), que se identifica más con la Generación X (=treintañero).

Un martes cualquiera de septiembre, antes de comenzar el curso, Giner publicó en su cuenta personal de Twitter un llamamiento a alumnos y profesores: quería generar un hilo que recogiera las expresiones que el alumnado usa actualmente.

Y el resultado, pues "ni tan mal" (=mejor de lo esperado), de hecho, ha sido para estar dando volteretas (=está ocurriendo algo muy llamativo): casi tres millones de impresiones, cerca de 11.000 likes y más de 300 respuestas que han carrileado (=ayudado a cumplir su objetivo) a Giner. Normal que Vicent esté en modo a mí me están grabando (= no me lo puedo creer).

Porque lo que comenzó con el único objetivo conocer un poco más el vocabulario de sus estudiantes, se ha convertido en un divertido hilo viral más allá de las fronteras de la UPV. Y eso que no se padrea (=vacila), está más bien de chill (=tranquilo).

Vicent Giner Bosch es profesor del Departamento de Estadística e Investigación Operativas Aplicadas y Calidad, al que está vinculado desde el año 2001. La próxima semana comenzará la docencia en másteres de la UPV, al mismo tiempo que se prepara para ser profesor titular de la universidad.

Tiene un blog,