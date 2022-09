La nova edició de 'Cultura als barris' de València ofereix més de 175 activitats per a tots els públics

Així, ha detallat que el pròxim 23 de setembre començaran les activitats de la setena edició de 'Cultura al barris' i la sisena edició de 'Cultura als pobles'.

L'edil de Patrimoni i Recursos Culturals en la capital valenciana, Glòria Tello, ha assenyalat que aquestes dos iniciatives "han aconseguit confirmar-se com dos dels projectes culturals de major envergadura i millor acolliment per part del públic".

El programa de 'Cultura als barris' es desenvoluparà en 24 barris, una xifra que representa un increment respecte als huit barris amb els quals va començar l'activitat en 2016. Aquesta programació s'inaugurarà es perllongarà fins al 20 de novembre.

En cadascun dels 24 barris es desenvoluparan cinc activitats al llarg de la campanya, ha detallat el consistori, que ha precisat que aquest es distribueixen de manera que cada setmana es duen a terme activitats en huit barris i sempre durant el cap de setmana -de divendres a diumenge-.

La programació ha sigut dissenyada pels tècnics del servici de Recursos Culturals. Tello ha assegurat que "la programació s'ha elaborat des de la màxima diversitat i nivell de qualitat, oferint una visió global de conjunt el més completa possible de l'oferta artística i cultural valenciana en totes les seues manifestacions".

Aquesta oferta inclou lectures dramatitzades i microteatro; dansa contemporània i dansa oriental; òpera i música de banda; poesia recitada i cantada; teatre infantil, marionetes i contacontes; musicals; circ clàssic i contemporani; màgia i "un ampli espectre de fusions musicals contemporànies", ha agregat l'Ajuntament.

Glòria Tello ha considerat que la línia de la programació és "eclèctica, inclusiva i oberta". El programa de 'Cultura als pobles' es desenvoluparà fins al 6 de novembre i comptarà amb més de 60 activitats.

Les representacions es distribuiran en aquest cas perquè en cada poble es duguen a terme tres activitats per setmana els divendres, dissabtes i diumenges.

L'edil ha comentat que aquesta programació cultural "és fruit del treball conjunt de les alcaldies de poble amb les tècniques del servici de Recursos Culturals".

Entre les propostes destinades a les pedanies destaca el projecte 'Pobles en Peu d'Art', que desenvolupa "un procés d'implicació artística de la ciutadania centrat en la comunitat i en el seu espai territorial i simbòlic que és precisament el poble", ha explicat el consistori. Aquesta edició se centrarà en els pobles de Benifaraig i Forn d'Alcedo.

D'aquesta manera, ha afegit l'administració local, es tanca el recorregut que s'ha portat cap des de 2017 amb les persones que resideixen en els tres districtes de Pobles del Nord, Pobles del Sud i Pobles de l'Oest.

"DEMOCRATITZAR"

El pressupost conjunt dels dos projectes ('Cultura als barris' i 'Cultura als pobles') ascendeix enguany a 418.000 euros. En total, s'han subscrit 83 contractes, una xifra que suposa un increment d'un 27% respecte de l'any anterior.

L'objectiu dels dos programes, ha apuntat Glòria Tello, és descentralitzar la cultura cap als diferents barris i pobles de la ciutat, democratitzar l'accés a ella, reconéixer el valor del treball dels agents culturals i valorar la cultura, no només com a sector artístic sinó també com a sector econòmic.