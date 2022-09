El PPCV promet una educació 0-3 anys "100% gratuïta" i sense paperassa independentment de la renda

En un esmorzar informatiu al costat dels diputats Beatriz Gascó i Rubén Ibáñez, Mazón ha concretat que aquesta mesura tindria un cost de 277,85 milions d'euros a l'any, que al seu juí serien fàcilment assumibles amb una retallada de "la despesa política" de la Generalitat mitjançant l'eliminació de les consellerias d'Habitatge i Transparència i de tots els seus "càrrecs a dit".

Segons els 'populars', la gratuïtat 0-3 anys s'establiria mitjançant un règim d'ajudes al que podria acollir-se voluntàriament cada centre. Aquests diners no anirien destinats a les famílies, sinó que el pagament ho realitzaria l'administració per a evitar la paperassa.

L'objectiu és agrupar els trams d'edat en lloc del "error pedagògic" d'establir la gratuïtat progressivament, així com contribuir a la conciliació laboral i familiar, a l'augment de la natalitat i a la llibertat d'elecció dels pares.

"Sense prejuís: volem posar al servici de la Comunitat Valenciana tota la xarxa educativa, la pública i la privada, que és suficient", ha recalcat Mazón, qui ha apostat per estimular l'escolarització "el més primerenc possible".

Els càlculs del partit indiquen que cada família s'estalviaria entre 3.200 i 4.600 euros en cada curs en funció del tram d'edat, mitjançant una pujada del bo mensual per a la gratuïtat 0-3 anys. En total, el cost total seria de 277,85 milions a l'any, tenint en compte un grau d'escolarització del 100% en el tram 2-3 anys, del 60% en 1-2 anys i del 50% per als menors d'un any.

És uns diners que, d'acord a les seues xifres, majoritàriament es pot aconseguir mitjançant un estalvi de 239,38 milions en el gasto de l'administració valenciana, quan els diners necessaris per a la gratuïtat universal 0-3 anys seria de 204,85 milions.

BEQUES MENJADOR PER A RENDES BAIXES

Amb eixos més de 30 milions d'excedent, Mazón ha avançat que contempla aprovar si governa una nova partida de les beques de menjador escolar per a aquestes franges d'edat, "amb especial prioritat en les rendes més baixes".

L'estalvi dels més de 239 milions de la Generalitat s'aconseguiria, segons els 'populars', deixant com a simples direccions generals tant la Vicepresidència i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica com la de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

També proposen eliminar tres direccions generals "amigables" de les deu de Presidència (Relacions Externes, Representació Institucional i Diàleg Social) perquè les assumisquen altres òrgans ja creats, a més de centralitzar en una les quatre actuals de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. Paral·lelament volen reestructurar el sector públic instrumental i millorar la despesa reordenant les prioritats.

"41 POLÍTICS MENYS"

En conjunt, açò suposaria l'eliminació de "41 polítics", com ha apuntat Mazón, ja que ha reivindicat que "es poden dur a terme les mateixes competències independentment de la grandària de la butaca". Ha remarcat, açò sí, que tots els funcionaris serien "intocables" i mantindrien el seu lloc de treball.

Encara que la proposta està pensada per al pròxim curs, el PP la presentarà com proposició no de llei (PNL) en Les Corts i preveu registrar-la com a esmena al pressupost de la Conselleria d'Educació per a 2023, a més de difondre-la "en el carrer".