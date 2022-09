Campillo atribueix la caiguda d'arbres a les onades de calor i a la rebaixa del pressupost que va fer el PP

Campillo s'ha pronunciat en aquests termes en la roda de premsa que ha oferit al costat del regidor Borja Sanjuán per a informar dels assumptes tractats en la Junta de Govern Local.

Campillo, preguntat per la caiguda d'arbres i branques a la ciutat, ha recordat que en l'etapa del PP, amb Rita Barberá al capdavant, també van caure palmeres i es va al·ludir als colps de calor. Així mateix, ha lamentat que els 'populars' van retallar en quatre milions d'euros la contracta de manteniment de jardineria. Enfront d'açò, l'actual equip de govern ha augmentat en set milions el pressupost.

Així, ha manifestat: "No acceptarem cap lliçó per part de qui va retallar quatre milions en el manteniment de l'arbrat i va eliminar la contracta específica de manteniment diari de la ciutat", ha dit. "Heretem -ha prosseguit- una contracta del PP que ha estat operant aquests anys i estem pagant les conseqüències de la falta de recursos".

Campillo ha assenyalat que el seu govern ha augmentat el pressupost en set milions per a fer un contracte adequat als treballs que es necessiten. Aquesta contractació s'ha formalitzat el 7 de setembre i "es necessitarà temps per a atendre totes les peticions de poda de les comunitats de veïns i per a fer una avaluació de tots els treballs que es necessiten fer", ha asseverat.

D'altra banda, ha recordat que estem en ple canvi climàtic i el clima també afecta a l'arbrat de la ciutat de València i de tots els llocs d'Espanya. "Si les onades de calor afecten als éssers humans i els metges alerten de 4.600 persones que directa o indirectament han mort per l'efecte de les altes temperatures, què pensem que passarà al parc d'arbrat que no es pot moure del lloc on creix?".

"De manera lògica podem pensar -ha afegit- que no totes les espècies plantades a les ciutats estaran adaptades a l'efecte del canvi climàtic que patim". "Açò vol dir que no cal millorar el manteniment del parc de l'arbrat? Evidentment no. Hem augmentat el pressupost però això no serà garantia que no caiga un sol arbre en la ciutat", ha dit. "Aquest govern ha fet un esforç com cap altre per a augmentar els recursos de poda i jardineria i es veuran els canvis en els pròxims mesos", ha asseverat.

REFORMA DEL PARTERRE

Campillo, preguntat per si la caiguda de branques ha convertit en prioritària la reforma del Parterre, ha afirmat que es tracta d'un projecte "important" en el qual treballa l'àrea de Desenvolupament Urbà Sostenible.

Ha asseverat que des de Jardineria remetran un informe amb les condicions que la reforma necessita per a poder alliberar espai i que el ficus del Parterre tinga un espai adequat per a desenvolupar-se. "És una reforma prioritària i des de l'àrea de Desarrrollo Urbà es treballa en el projecte", ha postil·lat.