Campillo atribuye la caída de árboles a las olas de calor y a la rebaja del presupuesto que hizo el PP

Campillo se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al regidor Borja Sanjuán para informar de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local.

Campillo, preguntado por la caída de árboles y ramas en la ciudad, ha recordado que en la etapa del PP, con Rita Barberá al frente, también se cayeron palmeras y se aludió a los golpes de calor. Así mismo, ha lamentado que los 'populares' recortaron en cuatro millones de euros la contrata de mantenimiento de jardinería. Frente a ello, el actual equipo de gobierno ha aumentado en siete millones el presupuesto.

Así, ha manifestado: "No vamos a aceptar ninguna lección por parte de quién recortó cuatro millones en el mantenimiento del arbolado y eliminó la contrata específica de mantenimiento diario de la ciudad", ha dicho. "Heredamos -ha proseguido- una contrata del PP que ha estado operando estos años y estamos pagando las consecuencias de la falta de recursos".

Campillo ha señalado que su gobierno ha aumentado el presupuesto en siete millones para hacer un contrato adecuado a los trabajos que se necesitan. Esta contratación se ha formalizado el 7 de septiembre y "se necesitará tiempo para atender todas las peticiones de poda de las comunidades de vecinos y para hacer una evaluación de todos los trabajos que se necesitan hacer", ha aseverado.

Por otro lado, ha recordado que estamos en pleno cambio climático y el clima también afecta al arbolado de la ciudad de València y de todos los lugares de España. "Si las olas de calor afectan a los seres humanos y los médicos alertan de 4.600 personas que directa o indirectamente han muerto por el efecto de las altas temperaturas, ¿qué pensamos que pasará al parque de arbolado que no se puede mover del sitio donde crece?".

"De manera lógica podemos pensar -ha añadido- que no todas las especies plantadas en las ciudades van a estar adaptadas a los efectos del cambio climático que padecemos". "¿Esto quiere decir que no hay que mejorar el mantenimiento del parque del arbolado? Evidentemente no. Hemos aumentado el presupuesto pero eso no va a ser garantía de que no caiga un solo árbol en la ciudad", ha dicho. "Este gobierno ha hecho un esfuerzo como ningún otro para aumentar los recursos de poda y jardinería y se verán los cambios en los próximos meses", ha aseverado.

REFORMA DEL PARTERRE

Campillo, preguntado por si la caída de ramas ha convertido en prioritaria la reforma del Parterre, ha afirmado que se trata de un proyecto "importante" en el que trabaja el área de Desarrollo Urbano Sostenible.

Ha aseverado que desde Jardinería remitirán un informe con las condiciones que la reforma necesita para poder liberar espacio y que el ficus del Parterre tenga un espacio adecuado para desarrollarse. "Es una reforma prioritaria y desde el área de Desarrrollo Urbano se trabaja en el proyecto", ha apostillado.