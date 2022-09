La comissió de pressupostos del Consell començarà a treballar la setmana vinent

Així ho ha indicat la vicepresidenta portaveu del Consell, Aitana Mas, que ha explicat que aquest dilluns 19 és la data límit perquè les Conselleries envien les seues propostes, segons figura en l'orde de juliol de la Conselleria d'Hisenda, per la qual es dictaven les normes per a l'elaboració del pressupost de la Generalitat per a l'exercici 2023.

Mas ha assenyalat que a partir d'aleshores es podrà activar la comissió per a començar a perfilar els últims comptes d'aquesta legislatura.