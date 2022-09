Les bandes sonores de superherois arriben a València de la mà de la Film Symphony Orchestra

En paraules del director de l'orquestra, Constantino Martínez-Orts, 'Krypton' constitueix la proposta musical "més espectacular que la companyia oferirà fins al moment". "Es tracta d'un homenatge superlatiu a la humanitat, a la bondat de l'ésser humà i a totes les persones que dia a dia són superherois invisibles, anònims que, amb els seus superpoders, ajuden als altres, trauen somriures i salven vides".

Entre el repertori que la FSO ha desvetlat fins al moment, el públic gaudirà del mestratge amb la qual el compositor Alan Silvestri va musicalitzar clàssics com 'Capitán América' (2011), 'Conan El Bárbaro' o 'Spiderman' (2002).

Així mateix, la partitura de 'Superman' (1978) -Oscar a la millor banda sonora original del compositor John Williams-, o la del tema principal de 'El último mohicano' (1992), de Trevor Jones, la intensitat del qual transmet el coratge de 'Hojo de Halcón', integraran també aquesta odissea musical, ha indicat l'orquestra en un comunicat.

Els amants del seté art gaudiran amb les reminiscències cèltiques del compositor James Horner per a 'Braveheart', i els apassionats del jazz ballaran a ritme de swing amb les melodies compostes per Michael Giacchino per a 'Los increibles' (2004), de Pixar.

D'altra banda, estaran presents l'arrolladora i triomfalista partitura que Michael Kamen per a 'Robin Hood: príncipe de los ladrones' (1991), així com la partitura d''Iron Man 2', en la qual John Debney va aconseguir transformar el virtuosisme tecnològic del superheroi en virtuosisme musical.

La intensitat dramàtica arribarà amb Hans Zimmer, qui apareix en el programa per partida doble representat pels monumentals scores amb els quals es va coronar: 'El caballero oscuro' (2008) i 'El hombre de acero' (2013).

'KRIPTON'

Fins al moment, i coincidint amb el seu desé aniversari, l'orquestra ha brindat més de 300 concerts para prop de 500.000 persones, xifra que s'espera superar a partir de setembre, moment en el qual arrancarà aquest nou espectacle amb el seu primer concert a Madrid (17 de setembre).

Li seguiran, entre altres ciutats, València (1 d'octubre), Barcelona (6 de novembre), Valladolid (13 de novembre), Granada (17 de desembre) i Sevilla (18 de desembre), fins a la fi de la gira al juny de 2023.