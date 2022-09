Illueca, disposat a estudiar "major progressivitat" en IRPF i transmissions patrimonials dins de la reforma fiscal

Illueca, en una entrevista a Europa Press, s'ha mostrat "prudent" perquè estan "a l'espera de conéixer quines són les propostes del PSOE" per a la reforma fiscal. "Sobre això adoptarem una posició", ha apuntat.

Així mateix, ha recalcat que "el debat real" en la política fiscal "no és tant baixar impostos o pujar impostos, sinó a qui se li pugen o se li baixen; si es baixen els impostos a les rendes altes, com fa des de fa anys la Comunitat de Madrid per a convertir-la en un paradís fiscal, o si se li baixen els impostos a les rendes baixes, com va fer precisament ací el govern valencià fa un parell d'anys a proposta de Podem, que anava precisament en la línia d'una major progressivitat". "Nosaltres en eixe debat estem disposats a entrar", ha afirmat.

Preguntat en concret per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, que afecta a l'accés a l'habitatge, el vicepresident considera que "hi ha cert marge d'intervenció" i està "disposat a discutir-ho" amb els seus socis de govern.

A més, ha afegit que "es pot estudiar una major progressivitat dins del marge de competències autonòmiques pel que fa a determinades deduccions de l'IRPF, una major progressivitat de l'Impost de Successions o a l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics". "Però jo vull ser prudent, vull discutir-ho amb els meus socis primer i, en funció d'això, adoptarem una posició".

El vicepresident segon ha afirmat que, "en el fons, la qual cosa hi ha darrere de la política fiscal sempre és el conflicte distributiu entre les rendes altes i baixes". "Per descomptat, nosaltres avançar en la línia que paguen més els que més tenen i que la famílies treballadores es vegen més tranquil·les és una línia que estem sempre disposats a explorar", ha afegit Illueca.

"Nosaltres estem disposats a entrar en el debat, amb les nostres propostes, amb posició pròpia, i a estudiar també les que faça el PSOE, amb la voluntat d'arribar a una síntesi política", ha reiterat.

En qualsevol cas, ha insistit que "el primer és tindre clar quins són els termes del debat i fer pedagogia perquè pareix que alguns, la dreta, sempre ho resolen tot baixant els impostos i, al final, darrere dels servicis públics, darrere dels drets socials, de l'habitatge públic, de l'educació pública, de la sanitat pública, estan els impostos", ha insistit.

PRESSUPOSTOS AMB "PAPER CENTRAL" PER A L'HABITATGE

Quant als pressupostos de la Generalitat, Illueca veu "prematur parlar de mesures concretes", però ha volgut "ser molt clar" en un missatge: "No acceptaré uns pressupostos que no estiguen a l'altura de les circumstàncies i que donen una resposta a les necessitats socials impostergables que està provocant ja la crisi". "Com més clars siguem en açò des del principi, millor", ha comentat.

En eixe sentit, ha advocat per uns pressupostos "expansius, en un context on l'economia s'està ralentint com a mínim", i "orientats a atendre les necessitats socials peremptòries de les famílies treballadores", una qüestió en què "la vivenda té un paper central".

Illueca ha incidit que en l'anterior crisi econòmica "el dret a la vivenda va resultar polvoritzat i això no pot repetir-se ara", per la qual cosa resulta "fonamental" ser "capaços de seguir incrementant el parc públic, ampliar les ajudes al lloguer, tindre un finançament estable per a revertir la degeneració urbana, seguir rehabilitant edificis i avançar en l'eficiència energètica". "És molt important que aquests pressupostos siguen els de la consolidació de l'habitatge com el quart pilar de l'estat de benestar", ha remarcat.

"EMPATIA" AMB LA POSICIÓ DEL PSOE

"Podem discutir quant, i nosaltres anem al debat amb voluntat d'acord, de síntesi i vull assenyalar, després del Seminari de Govern, amb empatia també cap a les posicions dels socis de govern i, en particular, del PSOE, però han de ser uns pressupostos a l'altura de les circumstàncies", ha insistit.

Preguntat per si espera que la negociació siga "més tranquil·la" que anys anteriors, ha respost que no ha tingut "mai la sensació de que fóra el contrari, que fóra un debat nerviós", però sí espera que siga un "debat discret" encara que cadascun "diga el que ha de dir".