Mario Martone y Damien Manivel se suman a la lucha por la Palmera de Oro de la Mostra de València

Tras anunciar sus primeras seis películas a concurso -entre las que hay cinco mujeres directoras y una cinta valenciana- la Mostra completa destapa la lista completa de las producciones que lucharán por la Palmera de Oro.

"Estamos ante una de las secciones oficiales más completas y plurales de los últimos años del festival; tanto por el equilibrio entre debutantes y realizadores consagrados, como por la riqueza temática y la procedencia de las películas", asegura en un comunicado la presidenta de la Mostra, Gloria Tello.

El cineasta Ali Asgari presentará 'Until Tomorrow', una coproducción entre Irán, Francia y Qatar que plantea que, si hay algo peor en el Irán actual que ser madre soltera, es que los abuelos de la criatura no sepan que esta ha nacido y se quieran presentar, casi por sorpresa, en casa de la mamá clandestina.

En otros países, como Argelia, criar un hijo sola también te convierte en sospechosa. En 'The Life After', la ópera prima de Anis Djaad, después del gran recorrido internacional de sus cortos, una mujer viuda y su hijo se ven obligados a abandonar su pueblo para escapar de los rumores y el acoso a que se ven sometidos.

Quienes sí quieren ser padres, aunque a través de maternidad subrogada, son la pareja gay protagonista de 'Concerned Citizen', "una sátira mordaz y muy política de Idan Haguel, procedente de Israel, estrenada en la sección Panorama de la Berlinale, en la que la homosexualidad no es, ni mucho menos, el corazón del conflicto", explican desde la organización del certamen.

COMUNIDAD LGTBIQ+

La comunidad LGTBIQ+ de São Miguel, la isla más grande las Azores es la protagonista fundamental de 'Lobo e cão', de la directora portuguesa Cláudia Varejão, que acaba de pasar por la Giornate degli Autori de la 79ª Mostra de Venecia, donde se ha alzado con el premio a mejor dirección. Ha sido descrita por la crítica como una oda al género fluido que transforma la violencia en ternura y la intolerancia en un espíritu comunitario con poder sanador.

El francés Damien Manivel acercará al público en 'Magdala' a los últimos años de María Magdalena, en los que vive en plena comunión con la naturaleza, añorando su relación con Jesús. La atmósfera mística invade la cinta que sorprendió al pasado Festival de Cannes al elegir como protagonista a la bailarina, coreógrafa y actriz Elsa Wolliaston, afroamericana y que luce su melena blanca en el filme.

El director italiano Mario Martone volvió a competir en el Festival de Cannes después de 24 años gracias a 'Nostalgia', basada en la novela homónima de Ermanno Rea, que transcurre en Nápoles, como sus películas más importantes.

Estos títulos se suman a los ya anunciados previamente, entre ellos, dos películas que serán enviadas por sus respectivos países a los Oscar: 'Klondike', de Maryna Er Gorbach (una coproducción entre Ucrania y Turquía) y la tunecina 'Entre las higueras', de Erige Sehiri. A las que hay que sumar, 'Les pires' / 'The Worst Ones', de las francesas Lise Akoka y Romane Gueret; 'Vera Dreams of the Sea', de Kaltrina Krasniqi, 'Moja Vesna', ópera prima de la eslovena Sara Kern; y la producción valenciana 'El que sabem', dirigida por Jordi Núñez, y que inaugurará el certamen.

La 37 edición del festival cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC), Rambleta, València Film Office, Barreira Arte + Diseño y À Punt Mèdia como medio oficial.