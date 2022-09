Nick Cannon, ex de Mariah Carey, tiene a su noveno hijo (y espera más)

A su novena hija la han llamado Onyx. Nacía este miércoles 14 de septiembre, pero Nick Cannon, rapero, actor, presentador y showman en general, además de exmarido de Mariah Carey, apenas le va a dar tiempo a disfrutar de su pequeña porque antes de que acabe el año va a ser padre de nuevo... y por partida doble.

"Una vez más, hoy estoy estupefacto ante la divinidad femenina. Dios nos ha dado a mí y a LaNisha Cole [una modelo estadounidense] el privilegio de acoger a un ángel aquí, en La Tierra. Juro proteger, proveer, guiar y amar a esta niña lo mejor que pueda", ha escrito el músico en una publicación en su Instagram compuesta por una fotografía y una de sus canciones.

Pero LaNisha no es su pareja. O, al menos, no la única. Su novia es Abby De La Rosa, con quien tiene una relación abierta y poliamorosa. "Estar en una relación poliamorosa no significa que tengas baja autoestima o que no tengas autoestima en absoluto. De hecho, me vuelvo hipersensible cuando la gente me ataca a mí y a mi maternidad", ha reconocido la DJ, influencer, modelo y empresaria, quien está embarazada de Nick Cannon... Y tampoco es la única.

Pero para empezar a contar a sus hijos hay que remontarse a su matrimonio con Mariah Carey, de 2008 a 2014 (aunque el divorcio se hizo efectivo en 2016). La pareja tuvo mellizos: Monroe, bautizada así en honor a Marylin, y Moroccan Scott, dado que Nick le pidió matrimonio en una habitación de estilo marroquí. Ambos tienen once años

En 2015 comienza a salir con la modelo y bailarina Brittany Bell, con quien tiene un hijo, Golden, de cinco años, y una niña, a la que bautizaron con el rimbombante nombre de Powerful Queen, de 19 meses. Hay que decir que aunque ya no están juntos exclusivamente, Brittany Bell está esperando otro bebé con el rapero que nacerá próximamente.

Pero es que Nick Cannon ha vivido un par de años en los que apenas sabía en qué parto estaba o qué bebé estaba en cada cuna. Hace poco más de un año, el 14 de junio de 2021, nacían sus gemelos con Abby de la Rosa, Zion Mixolydian y Zillion Heir. Y nueve días después, el 23 de junio, nacía su séptimo hijo, Zen S. Cannon, con la también modelo Alyssa Scott. Sin embargo, y desgraciadamente, este último fallecía a causa de un cáncer cerebral ese mismo diciembre.

A pesar de ello, Legendary Love, su octavo hijo, llegaba al mundo el 28 de junio de este año. ¿Su madre? Otra modelo, Bre Tiesi. Teniendo en cuenta a la recién nacida Onyx y a los dos que están por llegar (también ha anunciado que va a ser padre de nuevo con Abby De La Rosa antes de que acabe el año), Nick Cannon acabará el 2022 siendo padre de 11 hijos, aunque debido a la mala suerte, solo podrá criar a 10.