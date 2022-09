Jordi Wild vuelve con fuerza: revela cuánto dinero ha puesto para el 'Rewind Hispano' y anuncia un nuevo libro "anti-autoayuda"

Jordi Wild ha sido sin duda una de las figuras más relevantes de 2022. Sus memes sobre la manera de hablar a las chicas inundaron las redes y deben ser un contenido obligatorio para el próximo Rewind Hispano.

El resumen anual de los mejores acontecimientos en la comunidad hispanohablante de YouTube creado por Alecmolón corría peligro de no realizarse en esta edición por la falta de suficiente donación de los más grandes streamers.

El catalán se encontraba de vacaciones durante la polémica en el que The Grefg mostró su enfado hacia los creadores que habían decidido no participar en la financiación. Sin embargo, a su vuelta, en su pódcast The Wild Project, ha hablado de su participación.

Wild ha dado 15.000 euros, "un 10% del presupuesto" de 150.000 euros, después de poner 10.000 euros el año pasado. "Yo no gano nada con esto", ha recordado: "Para mí es una celebración del año y de internet y es bonito".

También ha dado la razón por la que puede que no salga adelante el vídeo. "Los streamers somos unos gandules y muy desorganizados", ha asegurado: "Alec me preguntó hace meses, y lo hice hace poco, porque ni me acordaba. Como me pasa a mí, nos pasa a todos. No es que no se quiera. Es que somos desorganizados y no facilita este tipo de cosas".

@cell_junior JORDI WILD NO PARTICIPIARÍA al 99% en EL REWIND si PASARA ESTO... ♬ sonido original - Cell

Además, ha respondido a Ibai Llanos, que aseguró que en vez de depender de todos los grandes creadores, sería mejor pedir ayuda a una marca. "Me daría mucha pena que siendo todos millonarios, tenga que venir una marca a poner dinero", ha comentado muy enfadado.

'Así es la puta vida', el nuevo libro de Jordi Wild

Con su vuelta de vacaciones, el presentador también ha anunciado que el próximo 3 de noviembre saldrá a la venta Así es la puta vida, su libro "anti-autoayuda", que ha definido como "lo mejor que he hecho en vida".

Según ha compartido, en las páginas hablará sobre "las realidades de la vida, las hostias que vas a recibir, las falsas esperanzas que algunos quieren meter en tu cabeza y que llevan a frustraciones y problemas mentales, pero todo desde un punto de vista constructivo y optimista".

Se centrará en criticar "el mal llamado negocio de la autoayuda": "Hace mucho más daño que bien, como los gurús, tanto místicos como modernos, se quieren aprovechar de vosotros por dinero".

Distribuido por la editorial Plan B, el libro en tapa dura ya se puede adquirir por menos de 20 euros a la espera de que salga a la venta dentro de un par de meses.