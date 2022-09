Ramón, el Monstruo Analógico, visita 'First dates': "Critico el culto a la belleza"

Cada día acuden a First dates comensales muy peculiares, y los del día siguiente intentan superar a los del anterior, como hizo este jueves Ramón, que asustó a Carlos Sobera al cruzar las puertas del restaurante.

"¡Joder!", exclamó el presentador al verle. "Estoy un poco impresionado, en shock. Ahora me explicas esto... ¡Madre mía!", admitió el conductor del programa de Cuatro al ver la máscara del bilbaíno.

"Me llamo Ramón, tengo edad indefinida, soy artista multidisciplinar y vivo en Bilbao", comentó en su presentación. Sobera quiso saber el motivo que le había llevado a llevar la máscara.

Ramón, el Monstruo Analógico, y Carlos Sobera, en 'First dates'. MEDIASET

"Es una performance callejera que llevo haciendo desde 2002, es una crítica al culto a la belleza y a la juventud eterna. Me hice una máscara de mi propia cara de viejo", explicó Ramón.

El bilbaíno señaló que la cita la iba a tener con la máscara puesta porque "estoy totalmente en contra de la gerontofobia que existe en nuestro país, el odio al viejo y a la gente mayor respecto al culto a la juventud".

Amparo fue su cita, y se quedó un poco impresionada al conocer a Ramón: "He pensado: ¡Tierra, trágame! No sabía si había tenido un accidente o se había quemado. Me ha impresionado mucho verle", reconoció la valenciana.

Para relajar el ambiente, la comensal le contó que se dedicaba a la fotografía erótica y pasó a enseñarle algunas de sus obras en el teléfono móvil antes de la velada.

Amparo y Ramón, el Monstruo Analógico, en 'First dates'. MEDIASET

Ya en la mesa, Amparo le preguntó que le había pasado, a lo que Ramón le explicó la finalidad de su performance. Más tranquila, le contó que ella se destrozó la cara por completo tras sufrir un accidente de coche y estrellarse contra una farola.

Ramón también le dijo que él también había sufrido un accidente, saliendo disparado por la ventanilla de un coche: "La imagen de ver mi cara cubierta de sangre se me ha quedado grabada", afirmó el artista que se hacía llamar Monstruo Analógico.

Antes de acabar de cenar, Amparo confesó que la máscara de su cita le empezaba a dar morbo y que sentía "mucha curiosidad por verle sin ella puesta".

Ramón, el Monstruo Analógico y Amparo, en 'First dates'. MEDIASET

Al final, la valenciana sí que quiso tener una segunda cita con Ramón "porque me parece una persona interesante". Él, por su parte, también quiso volver a quedar porque "el arte es lo que nos conecta".

"Tengo curiosidad: ¿Te puedes quitar la máscara?", le solicitó Amparo: "Ya que me lo pides tú...", le respondió el artista antes de quitársela. "Ahora estoy más fresquito", señaló Ramón.