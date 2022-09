Tamara Falcó, en 'El Hormiguero': "Me considero una persona muy pija"

Tras la entrevista este jueves en El Hormiguero a Carmen Maura (que presentó su nueva película, Rainbow, que se estrenará en cines el 23 de septiembre y en Netflix a partir del 30) y regalar un coche, Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad.

Lo primero que comentó con sus colaboradores fue la actitud de Carlos III en los actos de coronación: "A mí me parece un pijo, esas personas que creen que tiene derecho a todo y creo que no tiene que ver ni con el dinero ni con la condición", afirmó Juan del Val.

"A mí las personas pijas me suelen parecer frívolas, con un enfoque irreal muchas veces, Carlos III es una persona frívola que lleva 73 años esperando subir al trono", señaló Cristina Pardo.

Al escucharla, Nuria Roca añadió que "a mí más que pijo me parece déspota". El presentador paró los comentarios y preguntó quién de ellos se consideraba pijo.

Tamara Falcó levantó la mano: "Yo me considero una persona muy pija, no me cabe la menor duda, pero no por eso se me caen los anillos. Y pienso que hay imbéciles en todas partes, unos pijos y otros que no lo son", reconoció. "Yo considero un pijo al que le gustan las cosas buenas, vivir bien…", señaló Roca.

El valenciano también quiso saber que era lo que más les desquiciaba a sus colaboradores: "A mí me fastidia bastante la gente que radia lo que está haciendo", afirmó Del Val, mientras que Roca aseguró que "a mí me sacan de quicio los conductores excesivamente lentos y los que hacen el camino completo de la rotonda".

Tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

Pardo, por su parte, explicó que "a mí me saca de mis casillas la gente con poco nervio", mientras que Falcó comentó que le desquiciaba que sus jerseys "no estén organizados por colores o que no tenga el café que me gusta por las mañanas… pero se me pasa rápido".

Motos, que también participó en el tema del debate, concluyó diciendo que "a mí sí me duran los cabreos, en esto mi mujer es completamente distinta".