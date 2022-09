Carmen Maura, en 'El Hormiguero': "Colecciono muñecas Barbie, tendré unas 90, pero hace mucho que no juego"

El Hormiguero concluyó su segunda semana de la temporada 17 con la visita de Carmen Maura. La actriz presentó su nueva película, Rainbow, que se estrenará en cines el 23 de septiembre y en Netflix a partir del 30.

La cinta, basada en el clásico El Mago de Oz y cuenta el viaje de una adolescente en busca de su madre durante el cual conoce a nuevos amigos, a la par que se enfrena a peligrosos enemigos que intentan impedir que descubra el misterio de su pasado.

Vemos el trailer de la nueva película protagonizada por Carmen Maura #MauraEH https://t.co/ByfbMtizzj — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 15, 2022

Maura es la malvada de la historia, y le reconoció a Pablo Motos que "hago de mala malísima, es una bruja y le encanta serlo porque es su profesión", afirmó Maura.

"Me gusta tanto hacer reír... es adictivo. A veces me dicen por la calle que he nacido para hacer eso y siento que es verdad. Trabajando mucho, pero no lo puedo dejar", afirmó la invitada del programa de Antena 3.

En el filme comparte protagonismo con Carmen Machi, la primera vez que coincidían en un set de rodaje: "No nos conocíamos, y Paco León nos presentó en una cena y descubrimos que tenemos muchas cosas en común", recordó la actriz.

Motos quiso desvelar un dato desconocido de su invitada: "¿Es verdad que coleccionas muñecas Barbie?". Maura le contestó afirmativamente: "Tengo unas 90, no obstante, hace mucho que no juego".

"Me encanta jugar con ellas y compartirlo con alguien, pero es que me cuesta encontrar algún amigo que juegue conmigo. Las visto, las peino... Tengo algunas muy caras y otras 'basura' que me traen mis amigos", comentó Maura.