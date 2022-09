Tu horóscopo diario: viernes 16 de septiembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 16 de septiembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

A lo largo del día de hoy tu espíritu conquistador va a decaer un poco y te mostrarás algo más sentimental, incluso en algunos momentos, más sensible o vulnerable, sobre todo por la tarde. Necesitarás tener más cerca a tus seres queridos o buscar la soledad y poner en orden tu mundo interior. Solo es algo pasajero.

Tauro

Vas a experimentar cierto cansancio o agotamiento de tanto luchar y de tener que hacerlo en tantos frentes. Te amenazará un ligero bajón de ánimo, un secreto deseo de dejarlo todo, especialmente hacia la tarde, después de enfrentarte a una mañana con muchas tensiones. Pero solo necesitas cargar las pilas, nada más.

Géminis

Sin que tú puedas evitarlo, hoy te asaltarán emociones negativas, tristeza, melancolía o quizás también penas sentimentales o familiares. En algunos casos estos bajones anímicos podrían incluso no tener causa real, pero por fortuna al final conseguirás superar todas esas cosas con éxito gracias a tu naturaleza fría y cerebral.

Cáncer

Debes ir con prudencia porque podrías llevarte una dolorosa decepción de alguien en quien confías y de quien esperas algún tipo de apoyo o ayuda relacionada con el trabajo o asuntos financieros. Saldrás adelante a pesar de todo, pero es probable que te afecte mucho. Sin embargo, es bueno que los falsos amigos den la cara.

Leo

Suerte o éxito relacionados con algún viaje o con alguien que vendrá desde muy lejos. Una vez más estás ante un día favorable y fructífero pero algo más ajetreado, con más sorpresas o situaciones inesperadas aunque, en su gran mayoría, positivas. Vas a tener la feliz sensación de que ya por fin tu vida hecha de nuevo a andar.

Virgo

El Sol y Venus transitan por tu signo y a pesar de que tus éxitos no suelen deberse a la suerte, sin embargo, ahora vas a tener un momento de triunfo o reconocimiento, o simplemente que las cosas salgan del modo que tú deseas, sin que nada ni nadie te esté poniendo cientos de dificultades por el camino. Este es tu momento.

Libra

Hoy tendrás un momento inspirado y afortunado, sobre todo en los asuntos laborales y materiales, pero también lo notarás en tu vida privada. Algún problema o algún bloqueo que te ha estado molestando o agobiando desde hace tiempo se solucionará hoy o se pondrán las bases para que se solucione muy pronto y muy bien.

Escorpio

Hoy te enfrentas a un momento agridulce porque te espera un buen día para los asuntos laborales, materiales y mundanos en general, sin embargo, podría no ser tan bueno en tus asuntos personales y la vida íntima o familiar. Es probable que te lleves un desengaño en el amor, o algo que esperas con ilusión al final no suceda.

Sagitario

La amistad es una de las cosas más importantes de tu vida, a veces incluso tanto o más que el amor, pero te espera un triste desengaño porque en tu círculo íntimo hay alguna manzana podrida, alguien relacionado con el ámbito laboral en el que te mueves. Esa persona se quitará la careta, pero no podrá causarte ningún mal.

Capricornio

Este es un día en el que predominarán los sentimientos y emociones, en el que la vida íntima y tus asuntos personales tienden a imponerse sobre las ambiciones laborales, financieras y mundanas en general, incluso aunque tú no lo quieras. Este es el momento del corazón y debes dejarle fluir, si no, él no te dejará en paz a ti.

Acuario

Vas a experimentar sensaciones de felicidad o de gran optimismo, con razón o sin ella sentirás que muy pronto tus sueños se harán realidad y algo te dice en tu interior, con gran fuerza, que vas por el camino correcto. En realidad todo ello te viene del corazón y no de la cabeza, pero es muy positivo y harás bien en dejarlo fluir.

Piscis

Hoy te espera un día de dolorosos desengaños. Has concebido grandes proyectos de trabajo o grandes negocios, te has movido por importantes ilusiones, convencido de que con seguridad ibas a alcanzar el éxito. Pero ahora te llega un jarro de agua fría y quizás ese éxito no se alcance o cueste mucho más trabajo de lo esperado.