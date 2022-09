Una reina 'superpop'

¿Se puede ser reina e icono popular? Sí, se puede. Y no, no hablo de Letizia, aunque también sea un icono. Me refiero a Isabel II de Inglaterra. Su vida al completo, sus caídas, Lady Di, sus tremendas remontadas, sus perros, los rumores sobre su bolso y todas sus anécdotas son símbolos de una época que, sin duda, pasarán a la historia y perdurarán por los siglos de los siglos… ¡como su pasión por la música!

Sin entrar a juzgar su trayectoria, confesaré que en mi último viaje a Londres me compré un imán gracias al que, en colores pastel y como si fuese una musa de Warhol, luce perenne en mi nevera. ¡Es un icono pop! Y su vídeo junto al osito Paddington en las últimas celebraciones de su Jubileo o su cameo con James Bond en las Olimpiadas de Londres 2012 han contribuido a ello.

Su vinculación con el mundo de la música es evidente: Creó una orden de caballería para honrar a quienes han contribuido a las artes y las ciencias otorgándoles a artistas como The Beatles, Adele o Ed Sheeran un gran reconocimiento bajo la Excelentísima Orden del Imperio Británico, genios como Elton John le han rendido tributo en sus últimos conciertos, cientos de tuits llorando su pérdida, menciones, fotografías y sobre todo canciones. Y es que, aunque muchos como The Beatles, los Pet Shop Boys o los Sex Pistols en God save the queen no le han cantando lindeces precisamente, Isabel II también ha sido muy querida.

Durante su reinado ha invitado a un montón de artistas a actuar para ella y les ha mostrado su apoyo hasta fotografiándose con ellos: Tom Jones, Enrique Iglesias, Rod Stewart, Barbra Streisand o Brian May fueron algunos de los afortunados que tuvieron su beneplácito. ¿Una de mis imágenes favoritas? La de su encuentro con las Spice Girls en 1997 en pleno apogeo de la fiebre picante.