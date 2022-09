La ANC carga también contra Junts: "Este partido se queda bastante en el ámbito declarativo"

Tras el rechazo de ERC a la propuesta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) de declarar la independencia de forma unilateral (DUI) a finales de 2023, este jueves ha sido Junts quien se ha puesto de perfil. Una decisión que ha lamentado la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, quien ha concretado que los de Laura Borràs están "centrados en sacar adelante el plan de legislatura".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras reunirse este jueves en el Parlament con la presidenta de Junts, Laura Borràs; el secretario general del partido, Jordi Turull, y el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet.

Feliu ha concretado que en Junts "no se niegan" a poner su propuesta sobre la mesa en el marco del diálogo estratégico con el independentismo, y ha asegurado que el 'no' a la propuesta de declarar la independencia no ha sido tan rotundo como el que obtuvo el martes tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

"Vemos que cuesta que los partidos y los grupos parlamentarios hagan propuestas en efectivo" para conseguir la independencia de Cataluña, y ha llamado a la implicación de las fuerzas políticas para conseguir este objetivo.

Feliu ha afirmado que Junts tampoco les ha aclarado qué piensan plantear en el Debate de Política General, que se celebrará el 27 y 30 de septiembre, y ha añadido que "parecía que no" pensaban incluir su propuesta.

Preguntada por si les ha decepcionado esta postura de Junts, ha respondido que es una posición que ya tenían antes de la Diada, y ha afeado que este partido "se queda bastante en el ámbito declarativo" y no hace propuestas concretas.

También ha reconocido que esta situación les anima más a impulsar una cuarta lista cívica para presentarse a las elecciones, y ha sostenido que si después del 1-O todo sigue igual, "la apuesta clara será de pedir elecciones".

Junts cree que el acuerdo de Govern es compatible con fijar un plazo para la independencia



Junts ha sostenido que el acuerdo de Govern con ERC es compatible con fijar un plazo para la independencia, tras mantener una reunión con la dirección de la ANC este jueves por la tarde en el marco de la ronda de contactos de la entidad tras la Diada.

"Es compatible con marcar un horizonte en el tiempo para lograr la independencia, en coherencia con el discurso del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante el debate de investidura, cuando aseguró que se presentaba para culminar la independencia", ha afirmado el partido en un comunicado.

Junts ha trasladado a la ANC "que se debe formalizar una dirección estratégica que agrupe a partidos y entidades independentistas para definir un horizonte compartido" y ha felicitado a la entidad por la movilización durante la Diada.

Según ha resaltado, tanto la ANC como el partido han coincidido "en la necesidad de potenciar la movilización".