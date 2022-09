La oposición ve "poco realista" el Presupuesto de Sevilla para 2023 y hace presagiar una negociación complicada

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este jueves la primera ronda de contactos con los grupos de la oposición para empezar a abordar el Presupuesto municipal del próximo año. Aunque, por el momento, las primeras conclusiones de las distintas formaciones apuntan a que la negociación no será del todo fácil.

Así lo reconoció el propio alcalde hispalense, el socialista Antonio Muñoz, quien afirmó "tener los pies en el suelo" ante la "dificultad" que entraña llegar a un acuerdo para sacar adelante las cuentas de 2023. El regidor aseguró que "es difícil porque estamos en año electoral", si bien incidió en que su "responsabilidad es que Sevilla tenga presupuesto", ya que "los ciudadanos no perdonarían que no lo intentáramos".

El PSOE, con la delegada de Hacienda, Sonia Gaya, a la cabeza de las negociaciones, intentará "recabar el máximo de acuerdos posibles" en sucesivas reuniones, siendo "sensible" con las propuestas que reciban de los grupos. Y es que, ha reiterado el alcalde, contar con un nuevo Presupuesto y no con uno prorrogado "sería una buena noticia para los ciudadanos y para normalizar el funcionamiento del Ayuntamiento".

PP, Cs y Vox, en contra

Por el momento, desde el grupo popular municipal aseguran que las líneas presupuestarias que han conocido de primera mano "no se ajustan a la realidad", ya que "no contemplan ni rebajas fiscales ni bajada de impuestos, y tampoco considera los incrementos necesarios para que Sevilla funcione". El portavoz del PP, Juan de la Rosa, incidió en que el planteamiento presupuestario esbozado por el gobierno municipal "es irreal porque no se tiene en cuenta la situación actual de la ciudad ni el otoño duro e incierto que se prevé por la inflación económica". Y calificaron como "indispensable" que las cuentas contemplen "más inversión en limpieza, una bajada real de impuestos y una apuesta por el patrimonio verde y la seguridad".

En la misma línea se pronunció el portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, que tachó de "decepcionante" la reunión mantenida con Gaya al considerar "preocupante" que el PSOE "continúe tan alejado de la realidad de la ciudad y de los numerosos problemas que afectan a los sevillanos". Y es que, afirmó el portavoz naranja, "las cuentas no contemplarían medidas para compensar la inflación desbocada". Para Cs, el Presupuesto de 2023 debe incluir más dinero para limpieza, la Policía de Barrio, movilidad y más arbolado, además de "una bajada generalizada de los impuestos y congelación de tasas".

También Vox adelantó su "rechazo" a las cuentas si Muñoz "mantiene el nivel de despilfarro ideológico del actual mandato" y si estas no se adecuan "a la realidad económica y social de Sevilla".

Por el momento, la coalición IU-Podemos en el Ayuntamiento no se ha pronunciado, si bien en última instancia su voto será clave para sacar adelante las cuentas, toda vez que las de 2022 salieron adelante gracias a un acuerdo entre el PSOE y esta coalición.