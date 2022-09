Tras el debate en la Asamblea no llega la calma: presupuestos, primarias, alcaldables...

Las dos primeras semanas del curso político en la Comunidad de Madrid han sido frenéticas, marcadas por la ronda de reuniones entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso y los portavoces parlamentarios en Sol y el Debate sobre el estado de la Región en la Asamblea. La intensidad de la agenda no tiene pinta de decaer porque todas las formaciones están pensando ya en posicionarse de cara a las elecciones de mayo de 2023.

Así quedó patente en el debate que se celebró lunes y martes en la Cámara de Vallecas. La líder del Ejecutivo desplegó un catálogo de anuncios de todo tipo, desde bonificaciones de impuestos a mejoras retributivas para funcionarios pasando por proyectos de movilidad y transporte, para desarrollar en los próximos ocho meses; mientras la oposición de izquierda se erigió en un modelo de gestión con propuestas alternativas, Vox marcó distancias con el PP y este, cerró filas en torno a Díaz Ayuso y su Gobierno.

La líder del Ejecutivo regional y los nueve consejeros tienen sobre la mesa la ardua tarea de redactar unos presupuestos para 2023. El área de Economía, Hacienda y Competitividad se encuentra inmersa en la fase de elaboración con el objetivo de tener un borrador antes de noviembre, para que las Cuentas entren en vigor con el inicio del nuevo ejercicio. El consejero Javier Fernández-Lasquetty aseguró este miércoles que se está trabajando en la redacción de los presupuestos con las máximas de "gestión prudente y eficiente". Cuando el Gobierno tenga su borrador, agregó, será el momento de ponerlo en común con Vox, un apoyo que es indispensable para sacar los presupuestos adelante.

Rocío Monasterio ya avanzó a finales de agosto que apoyaría unas nuevas Cuentas teniendo en cuenta la delicada coyuntura económica actual. Lo previsible es que traslade al Gobierno una serie de peticiones, en las que a buen seguro se encontraría la reducción del gasto político, una exigencia tradicional del partido que preside Santiago Abascal.

En Vox, de momento, no se habla, al menos de puertas para afuera, de designación de candidatos para las próximas elecciones. Se puede decir que es la excepción, pues formaciones como Unidas Podemos o el PSOE ya han activado sus mecanismos.

La formación morada ya ha elegido al exatleta Roberto Sotomayor como candidato a la alcaldía de Madrid y ha colocado a Carolina Alonso, portavoz en la Asamblea, como número 2. Para elegir su candidato a la Puerta del Sol sí que hará primarias y Alejandra Jacinto, portavoz adjunta en la Asamblea, ya ha dado un paso adelante.

Es previsible que también haya un proceso de primarias en Más Madrid para dilucidar quiénes encabezarán sus candidaturas, aunque nadie discute que Mónica García, líder de la oposición a Díaz Ayuso, será la candidata a la Comunidad.

De cara a las elecciones de 2023, la presidenta regional tiene más trabajo del que tuvo en 2019 y 2021, porque entonces no lideraba el PP de Madrid. Su labor al frente del partido pasará por designar a los alcaldables, en especial a los de las grandes ciudades que aún no ha nombrado y a los de los municipios en los que no gobiernan los populares, y en diseñar una convención que fije la hoja de ruta.

Esta tarea no se pudo realizar en el congreso que se celebró en mayo, porque tenía el carácter de extraordinario, y se baraja mediados de octubre como fecha para celebrarlo.

No será la única fecha política a marcar en rojo en el calendario el mes que viene, porque en octubre el PSOE celebrará primarias para elegir a su candidato a la Comunidad de Madrid. No así al Ayuntamiento de la capital, que se retrasan unas semanas más para "elegir un candidato potente", señal de que Mercedes González ha perdido el aval de Ferraz.

"Creo que no habrá más candidaturas, pero cualquiera puede dar el paso y presentarse. Yo lo voy a hacer con esa ambición y esas ganas", confió este viernes Juan Lobato, portavoz del PSOE en la Asamblea y secretario general de los socialistas en la región.

Con todas estas citas en el horizonte, y las que vayan apareciendo según avancen los días, el calendario político estará de todo menos tranquilo en las próximas semanas y meses, de los que bien podría decirse que marcarán la campaña electoral más larga que se recuerda.