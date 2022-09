CCOO PV convoca una protesta contra els impagaments als professors interins a la província d'Alacant

En un comunicat, el sindicat denuncia que els endarreriments es produeixen "un curs darrere l'altre" i afecten especialment a la província d'Alacant en comptar amb "fins a un 80% de personal interí" en les aules.

"Enguany, l'administració ja ens ha informat que arribarem a l'extrem que cap persona interina de la província d'Alacant cobrarà en temps la seua nòmina -adverteix--, amb el que milers de companyes i companys es veuran exposades a dificultats per a atendre les seues despeses habituals i totes les que comporta afegides un mes tant carregat com és setembre".

Després de retraure a Educació que seguisca "sense donar una solució", CCOO critica que "el reiterat problema, lluny de solucionar-se, està agreujant-se", quan al seu juí és necessari augmentar els recursos tècnics en la Conselleria i en les direccions territorials. Una "infradotació" que ha vingut denunciant en tots els àmbits per la seua repercussió en "tots els aspectes burocràtics i de gestió".

I és que recorda que els interins treballen en qualsevol lloc de la Comunitat Valenciana i han de preveure despeses com el transport o el lloguer d'habitatge; "despeses que no sempre aquest professorat més vulnerable pot assumir, però així i tot companys no deixen de complir ocupant els llocs de treball des del primer dia".

CCOO PV exigeix al departament de Raquel Tamarit "la mateixa prestesa i responsabilitat" de personal, assumint el pagament immediat dels impagaments i de responsabilitats obligades i assumides com les del personal que ha participat en els tribunals d'oposicions de Secundària, al personal orientador de la part proporcional de la paga extra o al personal funcionari en pràctiques al que "se li suspenen els pagaments de sexennis o triennis". Tot açò, insisteix, passa irremeiablement per dotar de més personal administratiu i per atendre la particularitat dels docents d'Alacant.