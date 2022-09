El Medusa Festival comença aquest divendres a retornar l'import de les entrades després de la seua cancel·lació

Concretament, a partir del 16 de setembre, i fins al 23 del mateix mes, les persones que van adquirir entrada per a l'esdeveniment poden començar a sol·licitar la devolució dels abonaments general, plus, premium, entrada de dia, entrada premium de dia i els abonaments comprats en taquilla que s'hagen utilitzat així com les entrades comprades en taquilla no utilitzades, segons informa l'organització de l'esdeveniment en la seua pàgina web i xarxes socials.

En els abonaments generals i premium l'organització retornarà un 66 per cent del preu abonat i en les entrades de dia de dissabte i diumenge el 100%, mentre que en l'abonament plus es retornarà un 40% del preu pagat.

Per la seua banda, la devolució de complements i suplements haurà d'esperar fins al 3 d'octubre i s'estendrà fins al dia 11 d'eixe mes. Açò és, suplements que no s'arribaren a usar en l'esdeveniment, recarregues 'cashless' comprades prèviament online no utilitzades, kits estalvis no entregats, suplements acampada i premium, copes no consumides, tiquets noria no usats i encunys de reaccés.

La direcció del Medusa Festival va anunciar el passat 13 d'agost la cancel·lació definitiva de l'esdeveniment, que havia de durar fins al 15 del mateix mes, després de la mort d'un jove de 22 anys i l'atenció sanitària a altres 40 persones més arran de la solsida d'elements de l'escenaris i altres parts del recinte per les fortes ratxes de vent registrades.

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Sueca investiga l'accident. L'informe pericial que ha remès l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) al jutjat arreplega que un desplome d'aire va impactar sobre el terreny en el qual se celebrava el Medusa Festival i va produir vents de fins el 100 km/h, a més d'un ascens de les temperatures de fins el 10ºC i un descens de la humitat.

Eixa matinada es van registrar una sèrie de tempestats que van afectar a l'interior de Múrcia, Alacant i València. Les mateixes es van desplaçar fins al litoral i, en la seua fase final, és el moment més favorable per a produir-se rebentades.

Així, eixe dia, el 13 d'agost, es va registrar en el festival una caiguda d'aire de tres o quatre quilòmetres d'altitud que va impactar amb la superfície i va provocar ratxes de fins el 100 km/h. L'aire es va expandir horitzontalment i va provocar diversos danys.