Unidas Podemos acepta adaptar el impuesto a las energéticas al que plantea la UE siempre que se garantice que recauda lo previsto

El impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas diseñado por el Gobierno podría experimentar modificaciones incluso antes de ser puesto en marcha. Este miércoles, la Comisión Europea hizo pública su propuesta inicial para gravar estas ganancias, diferente técnicamente de la iniciativa del Ejecutivo español, y 24 horas después la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostraba dispuesta a adaptar la norma a las características que plantee la UE. Unidas Podemos, por el momento, no rechaza tajantemente introducir modificaciones, pero avisa, eso sí, de que no aceptará ninguna rebaja en el poder recaudatorio de la tasa.

El Gobierno aún está a tiempo de introducir cambios en un impuesto que se espera que comience a funcionar en enero y esté en marcha en 2023 y 2024, ya que el pasado martes el Congreso aprobó iniciar su tramitación y, precisamente, abrió la fase para que los grupos parlamentarios lo enmienden. En concreto, Montero aseguró este jueves que la tasa diseñada por el Ejecutivo "se ajustará" a la figura que se adopte finalmente en Europa, y la vía más rápida para este ajuste es hacer los retoques necesarios justamente a través de una enmienda en el Congreso.

El potencial problema es que esa adaptación podría suponer un cambio drástico en el impuesto que genera dudas sobre su capacidad recaudatoria. El modelo de la Comisión Europea difiere en varios puntos del proyecto presentado por las autoridades españolas, pero quizá el principal es que ni siquiera gravan lo mismo: la UE apuesta por una tasa con un tipo no inferior al 33% que se aplicaría sobre los beneficios extraordinarios de las empresas petroleras, gasistas, carboneras o de refinado -no las eléctricas-, mientras el impuesto del Gobierno sí se aplicaría también a las eléctricas y, además, gravaría (con un tipo mucho más bajo) los ingresos totales de las empresas, no solo sus beneficios.

Lejos de ser una cuestión meramente técnica, esta diferencia es crucial, puesto que Hacienda apostó precisamente por establecer la carga sobre el volumen de negocio de las energéticas y no sobre sus ganancias porque así las empresas tendrían mucho más complicado reducir el importe a pagar mediante mecanismos de ingeniería fiscal. Los ingresos totales de una empresa o un grupo son una cifra sencilla de determinar y, por tanto, de gravar, mientras los beneficios -es decir, la cifra resultante de restar los gastos a los ingresos- pueden ser menores si la compañía amortiza créditos o realiza inversiones, por ejemplo.

De esta forma, al ser más sencillo para las energéticas no contabilizar algunos de sus ingresos como beneficios, la cifra a pagar con la propuesta de la UE podría ser menor que con el diseño del Gobierno español, aunque la empresa tuviera los mismos ingresos extraordinarios. Y no solo eso: la duración del gravamen temporal planteado por el Ejecutivo es de dos años, mientras la Comisión Europea plantea, inicialmente, que solo se aplique durante uno, aunque deja la puerta abierta a extenderlo.

El objetivo, recaudar 2.000 millones

De ahí que la adaptación del impuesto que se aprobará en España a la iniciativa europea -que, en cualquier caso, tienen la última palabra sobre la legislación a aplicar en su territorio- que ha prometido Montero genere ciertas dudas. Lo previsto inicialmente por Hacienda es que el impuesto sobre los beneficios de las eléctricas sirva para ingresar 2.000 millones de euros anuales en las arcas del Estado. Y Unidas Podemos insiste en que esa debe seguir siendo la referencia, se planteen las modificaciones que se planteen a nivel técnico.

Fuentes moradas explican que es muy complicado alcanzar un término medio entre ambas propuestas en una negociación porque son planteamientos drásticamente distintos, ya que la UE y Hacienda no plantean gravar la misma base imponible en sus respectivas propuestas. Pero insisten en que no se posicionarán hasta que la parte socialista del Gobierno no plantee una modificación concreta que concrete cómo se adaptaría la idea inicial a las características sugeridas por Bruselas. "Lo que hay que asegurar es que se va a recaudar lo prometido", insisten.

La tasa a los beneficios extraordinarios de las energéticas diseñada por el Ejecutivo afectará a eléctricas, gasistas y petroleras que tuvieran ingresos brutos superiores a los 1.000 millones de euros en el año 2019, y gravará con un tipo del 1,2% el total del dinero ingresado por estas empresas en los años 2022 y 2023. La idea es que ese impuesto y el diseñado para la banca se aplicarán en 2023 y 2024, aunque tomarán como referencia las cuentas de las sociedades del año inmediatamente anterior, y únicamente la parte del negocio correspondiente a España.

En su proposición de ley, PSOE y Unidas Podemos prohíben expresamente que las empresas energéticas repercutan el coste de este impuesto a los consumidores. Para castigar estas eventuales subidas de los precios de la factura final, el gravamen irá acompañado de un abanico de sanciones que pueden suponer hasta un 150% del importe trasladado al cliente si las empresas se saltan esta prohibición, una acción que sería considerada como una infracción muy grave.