Prieto serà el candidat a l'alcaldia de Gandia pel PSPV

D'aquesta manera, Prieto ha omplert i firmat aquest matí el formulari de sol·licitud com a cap de llista del PSPV-PSOE, com a marca el reglament del partit, envoltat de tots els regidors que conformen el Grup Municipal Socialista, ha indicat el PSPV local en un comunicat.

L'edil concorrerà com a cap de llista per primera vegada ja que en els anteriors comicis la candidata va ser l'actual ministra de Ciència, Diana Morant, i Prieto va ser el número dos dels socialistes.

"Enmig del treball del dia, els meus companys m'han donat una sorpresa que quasi em deixa sense paraules. M'han portat els documents per a firmar formalment la meua candidatura a l'alcaldia de Gandia. Evidentment, no he dubtat un segon a firmar perquè Gandia és la meua passió i perquè compte amb el suport de tot el partit", ha expressat Prieto.

El primer edil ha insistit que "abans de res, Gandia és primer. Ara no és temps de campanya, sinó de treballar dur i gestionar. Però el meu partit ha obert el procés d'elecció de candidats i, com ja vaig dir, em presentaré".

Prieto també ha posat de manifest que "vull seguir governant per a tots, per les moltes coses fetes i per les moltes que queden per fer. Vull seguir governant per a tots, i amb moderació. I vull aconseguir que, també en els moments de dificultat, la nostra ciutat avance mitjançant la generació d'oportunitats i la protecció a les famílies i les empreses".