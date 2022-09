El pasado lunes, El Hormiguero contó con la visita de los nuevos coaches de La Voz: Luis Fonsi, Antonio Orozco, Pablo López y Laura Pausini. Sin embargo, quien más llamó la atención fue la cantante italiana, que se volvió viral por un momento vivido en el programa.

Durante la entrevista, Pablo Motos comenzó a cantar Bella Ciao, himno antifascista italiano que se volvió a popularizar por La casa de papel. Pero la artista no quiso acompañarle, pues argumentó que no quería cantarla porque era "una canción política".

Tras esta afirmación, muchos usuarios de las redes comenzaron a interpretar erróneamente que su negación era una forma de decir que no comulgaba con esos valores antifascistas, algo que ella se encargó de desmentir rápidamente.

"No canto canciones políticas, ni de derecha y ni de izquierda. Lo que pienso de la vida lo canto desde hace 30 años", comenzó explicando en un tuit dirigiéndose a las personas que la habían malinterpretado. "Que el fascismo sea una vergüenza absoluta me parece obvio para todos. No quiero que nadie me use para propaganda política. No se inventen lo que no soy".

Sin embargo, la presentadora de Eurovisión 2022 ha querido dejar totalmente clara su postura y, por ello, este jueves ha publicado un comunicado en italiano y español hablando de ello.

"En una situación televisiva improvisada y de puro entretenimiento, opté por no cantar un himno que se ha utilizado reiteradamente a lo largo de los años en diferentes contextos políticos italianos", ha comenzado diciendo. "Como mujer, antes de ser artista, siempre he estado a favor de la libertad y los valores ligados a ella".

"Aborrezco cualquier movimiento político o social de carácter totalitario o autoritario. Siempre he defendido un sistema de derechos y libertades", ha añadido. "Mi música y mi carrera han demostrado los valores en los que siempre he creído".

"Quería evitar ser arrastrada y utilizada en un momento tan acalorado y desagradable de la campaña electoral italiana, lamentablemente no fue así", ha lamentado Laura Pausini antes de concluir. "Respeto a mi público y lo seguiré haciendo, con la libertad de elegir cómo expresarme".